Se entregaron más de 100 mil viviendas en el país: cuántas corresponden a Neuquén

Desde el inicio de la gestión, el Gobierno Nacional entregó más de 100 mil viviendas en todo el país, en el marco de una política federal encabezada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que está teniendo impacto en todo el territorio a través de diversas líneas de créditos para la construcción y de programas de ampliación de la infraestructura habitacional.

“Tengo una enorme emoción: estoy cumpliendo un sueño que tenía como Presidente, que era llevarle techo, casa, y seguridad a muchos argentinos y argentinas que no tenían un lugar donde ver crecer a sus hijos”, afirmó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante el acto de entrega de la vivienda 100 mil, el miércoles 12 de abril, en Santiago del Estero. “La diferencia es muy grande. El gobierno que me precedió, en cuatro años, construyó sólo 14.000 viviendas. No somos todos lo mismo en política”, agregó.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, también hizo hincapié en las diferencias con la gestión que gobernó el país entre 2015 y 2019: “Esto es lo que se pone en juego este año electoral: si queremos una Argentina donde se sigan construyendo viviendas, donde el Estado busca una rentabilidad social donde todos tengan las mismas posibilidades, o una donde la construcción de casas sólo dependa del mercado, que busca rentabilidad económica”.

En Neuquén, 3.152 familias recibieron las llaves de su nuevo hogar, a través de diversos programas de acceso a la vivienda, el FONAVI, Procrear (y otros créditos hipotecarios) y Reconstruir, un programa que puso en marcha soluciones habitacionales que habían sido abandonadas por la anterior gestión. De esta manera, en la provincia se localiza el 3,1% de las 100.630 viviendas que se distribuyeron a lo largo y ancho del país.

La construcción de viviendas implica un esfuerzo de coordinación de los distintos niveles de gobierno, en especial con los intendentes, y moviliza la economía a partir de los mercados locales de materiales e insumos para la construcción, promueve la incorporación de mano de obra y la reinserción social y laboral. Además, contribuye al desarrollo de soluciones habitacionales que mejoran las condiciones de hábitat, vivienda, infraestructura básica y equipamiento comunitario en todo el país.

En ese sentido, Maggioti adelantó que el plan del Gobierno Nacional es avanzar con más soluciones habitacionales, “que van a permitir que más argentinos y argentinas cumplan el derecho a su casa propia”. En total, hay otras 140 mil viviendas en construcción en todo el país.

El resultado a nivel nacional de esta política incluye además la entrega de 7.422 lotes con servicios (de los cuales 320 están localizados en Neuquén) y casi 65 mil créditos en el marco del programa Casa Propia, que está destinado a la construcción de viviendas de hasta 60 m2 en lote propio.