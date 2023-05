Jardín 23: Tensión entre padres y familiares en la casa del maestro acusado

Nuevamente se abren denuncias por abuso de menores en Neuquén capital. Esta vez se trata del Jardín 23, en el cual al menos dos niños habrían sido víctimas de un profesor de educación fÍsica, que fue apartado de su cargo en medio de la investigación.

Este martes por la noche, un grupo de padres autoconvocados por los supuestos abusos que sufrieron los niños, fueron a la buscar al maestro a su casa ubicada en Gran Neuquén. En dialogo con Mejor Informado, explicaron que ellos llevaron a la vivienda y minutos más tarde se hizo presente personal policial.

En el video que se difundió a través de las redes sociales, se puede observar que madres de los niños querían ingresar a la vivienda para dialogar con la familia del profesor y un Policía les impidió el paso para que la situación no pase a mayores.

“Yo entiendo el enojo de todos porque yo también soy padre”, manifestó el policía al intentar calmar la situación. Inmediatamente una madre le contesta: “¿Qué haces vos si te enteras que tu hijo fue abusado, esperas a la Justicia para que haga algo? Porque si hubiera sido tu hijo, vos hubieras venido y le pegabas un tiro”.

uD83DuDEA8JARDÍN 23: TENSIÓN EN LA CASA DEL PROFESOR ACUSADO



Un grupo de padres y madres se hizo presente en la vivienda del profesor que está acusando de un presunto abuso infantil. Se encontraron con la policia y hubo momentos de máxima tensión. pic.twitter.com/N63ESIULjf — mejorinformado.com (@mejorinformado) May 17, 2023

En el mismo, la mujer le cuenta al oficial que su hijo tiene tres años, que por eso está buscando al profesor y qué no se va a mover de la vivienda hasta que la familia del acusado no les diga dónde está. “Si es inocente que dé la cara, que venga porque de acá no nos vamos”, sostuvo.

Luego interviene la madre del profesor de educación física que en todo momento se mantuvo dentro de la vivienda e indicó que “ella no va a decir más nada, porque se metieron en mi casa y me rompieron la computadora”.

Los padres, continuaron increpando a la mujer y le dijeron que por favor les diga dónde está, pero ella en voz baja les contestó que iban a dialogar en un ámbito privado.

Ante la denuncias de familias, el Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que intervino dando inicio a un proceso de investigación sumarial y se realizó el apartamiento oportuno del docente denunciado.