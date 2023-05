Sin servicios en Meliquina, hacen cerveza con energía solar

En una fábrica ubicada en Villa Lago Meliquina, en San Martín de los Andes, se utiliza energía solar para la producción de cerveza. La gran iniciativa no fue una elección con la principal intención de aportar al cuidado del ambiente, sino que "no quedó otra opción" teniendo en cuenta que esa zona ubicada en el camino de la Ruta de los 7 Lagos "está bastante olvidada".

Fredy Nuske es uno de los productores cerveceros y habló en AM 550 La Primera. Al ser consultado sobre la decisión de utilizar energía solar para producir cerveza, expresó que "es algo hermoso", pero que "la realidad es que no fue una elección". "Simplemente fuimos creciendo con este sistema porque no tuvimos otra opción. Meliquina está bastante olvidado y no hay ningún servicio por parte del Estado", lamentó y agregó: "Solamente pasa una máquina a limpiar el ripio, pero no hay red de agua potable, no hay señal para los celulares, no hay servicio de cloacas. O sea, todo lo que quieras hacer, lo tenés que auto gestionar".

En relación a los inicios de la fábrica y la cantidad de producción actual, Nuske detalló que "comenzamos a vender pocos litros, es decir, a muy baja escala": Mientras Fredy mantenía otro trabajo en paralelo y el tiempo avanzaba, sin darse cuenta, el emprendimiento crecía e iban cambiando los equipos ante la demanda de producción. "Nunca hicimos estudio de mercado", contó sorprendido.

La fábrica se encuentra en Villa Lago Meliquina, a alrededor de 45 kilómetros de San Martín de los Andes, dentro del camino de la Ruta de los 7 Lagos; y tiene una capacidad de producción de 15 mil litros mensuales. Sin embargo, allí se producen hasta 3 mil litros por mes, "porque no tenemos acceso a la energía eléctrica".