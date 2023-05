¿Habrá un nuevo feriado para todos los neuquinos?

El diputado del Frente de Todos (FdT), Darío Peralta, presentó un proyecto de ley en la Legislatura para declarar el 31 de octubre de cada año, día no laborable en la provincia de Neuquén. Si el proyecto es aprobado por la cámara, las instituciones educativas y la administración pública no desarrollarán sus tareas durante esa jornada.

Peralta, quiere establecer este día en conmemoración a las celebraciones que se desarrollan por el Día de las Iglesias Evangélicas. En este sentido, el diputado aclaró que “esta medida no solo abarcará a las personas que comulguen con ese credo, sino que se aplicará en toda la provincia de Neuquén para aquellos empleados de la administración pública”.

El legislador en el 2022, presentó un proyecto de ley que fue aprobado en el recinto para declarar todos los 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas, por ese motivo, Peralta ahora espera que su nuevo proyecto también sea visto con buenos ojos por los otros diputados y obtenga mayoría para ser declarado como una jornada no laborable.

Según Peralta, la idea del proyecto de ley llegó cuando “recorriendo la provincia, nos juntamos con varias iglesias y pastores y nos insistían en que no tenía un día para hacer un evento masivo para bautismos y alabanzas. Entonces se nos ocurrió proponer el 31 de octubre como no laborable para no entrar en la disputa de si es feriado”.

Diputado del FdT Dario Peralta.

Con respecto a los trabajadores que no pertenecen a la administración pública indicó que si se establece esta jornada no laborable “los comerciantes resolverán qué hacer".

Para que este proyecto de ley prospere primero debe ser debatido en la comisión correspondiente que se lleva a cabo semanalmente en la Legislatura, para que luego se trate en la sesión donde los diputados votaron por el sí o no de la promulgación de la ley.

La iniciativa presentada por el FdT, es para recordar el día de la Reforma Protestante, ocurrida un 31 de octubre de 1517, ocasión en la que el monje Agustino Martín Lutero clavó una propuesta en las puertas de la iglesia de Wittenberg (Alemania) para debatir la doctrina y práctica de las indulgencias.