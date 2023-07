Cómo se vivió el sismo en Caviahue y alrededores

Luego de que un fuerte sismo de 200 metros de profundidad encienda las alarmas en Neuquén durante la madrugada del lunes (que se sintió en localidades cordilleranas), el equipo de 'Así estamos' y el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias dialogaron con el intendente de Caviahue Hugo Volpe; la Secretaria de Turismo de esa misma localidad, Sofía D'Amato; y el geógrafo de la UNCo Javier Grosso, quien brindó su opinión de experto sobre el fenómeno natural que marcó una magnitud de 6.6. en escala de richter.

"De los registros estadísticos que tiene el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) en los últimos 20 años, es el sismo de mayor magnitud. Fue un sismo totalmente natural que esta en una zona de choques de placas tectónicas en la coordillera neuquina y tiene una profundidad de 215 km. Eso explica medida que, pese a haber sido de una magnitud alta, no hayan tantos registros de personas que sintieron el temblor o edificios que sufrieron daños".



¿Dónde fue el sismo puntualmente?

Según Grosso, "tanto el INPRES como el Centro Sismológico Nacional de Chile, coinciden en que el epicentro fue en Argentina. Lo que ocurrió es que la primera información fue labrada a partir de un cálculo preeliminar, al ser analizado por un sismólogo se resuelve la localización. El epicentro fue en la región de La Araucanía (a 25 kilómetros de Loncopué)", explicó.

La palabra de las autoridades municipales

La localidad de Caviahue sintió las repercusiones del sismo, quizás más que otros municipios aledaño, pese a que el epicentro fue en las cercanías de Loncopué. El intendente Hugo Volpe afirmó: "vecinos y colaboradores míos me avisaron que sintieron el temblor, pero no a niveles preocupantes. Nosotros tenemos un protocolo de evacuación para la actividad volcánica que también contempla los temblores, además de un sistema de monitoreo que lo registra Defensa Civil. Seguiremos atentos y tomando la precauciones necesarias pero estamos tranquilos y confiamos en la infraestructura de nuestro pueblo".

La Secretaria de Turismo de esa misma localidad, Sofía D'Amato, también se encargó de transmitir tranquilidad a los habitantes de la coordillera neuquina y expresó que: "quienes vivimos en Caviahue no somos ajenos a temblores o sismos, asique no nos genera ninguna situación de estrés. Sin embargo se sintió en algunos sectores de la localidad, no en todos. Estamos con temporada alta, y para los turistas sí que fue una sorpresa. Por suerte no está vinculado al volcán Copahue, sino con otros procesos tectónicos".