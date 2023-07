Presentarán las fuerzas políticas que acompañarán a Bullrich

Desde el espacio que acompañará la candidatura de presidente de Patricia Bullrich anunciaron que se realizará un acto de presentación de las fuerzas políticas neuquinas que irán por un lugar en el ejecutivo el próximo 13 de agosto, cuando se celebren las PASO.

En este sentido, el equipo de "Así estamos" conversó con Francisco Sánchez, principal referente de la ex ministra de trabajo en Neuquén, quien brindó detalles sobre los asistentes, objetivos y relevancia que tendrá la presentación en el Alto Valle. El diputado nacional irá por la renovación de su mandato en el Congreso de la Nación.

"Habrán muchos referentes de distintos espacios políticos como el radicalismo, el MPN y Democracia Cristiana", detalló el Sánchez. También, confirmó que Patricia Bullrich no vendrá a Neuquén "antes de las PASO" .

Al ser consultado por la intención de voto que podría arrastrar Bullrich en la región, Sánchez expresó: "Dentro de lo que es la interna de JxC, ella es la principal referente y quien más identifica a los votantes de nuestro espacio. La sensación que tenemos en la provincia de Neuquén es que va a ganar las PASO y seguramente también la general".

En cuanto a las principales diferencias que encuentra el diputado con Horacio Rodríguez Larreta afirmó que "la gran diferencia de Patricia esta en el diálogo, el cual no debe ser con las corporaciones políticas, empresariales o militares. Sino con los argentinos en general. Argentina si no cambia los vínculos que tienen las corporaciones con el poder no va a poder progresar".

El acto está fijado para este martes 25 de julio a partir de las 11hs en el Hotel Comahue. El evento contará con la presencia de Francisco Sánchez, Armando Vidal, Claudio Andriani, Juan José Dutto, Hugo Righetti, Juan Pelaez, José Brillo, Graciela Carrión, Gastón Sobisch, Rubén Fernández Seppi, Mirta Domene, David Schleret, Roberto Berenguer, Raúl Barahona y Julio Falleti.