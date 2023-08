Comerciante neuquina: “Nos saquearon todo”

Desde el jueves, comenzaron a circular por redes sociales audios incitando a los vecinos a acudir a distintos locales para saquear mercadería en la ciudad de Neuquén. Ante esta situación, la Jefatura de Policía de Neuquén tomó medidas operativas para resguardar los comercios y mantener cierto control sobre la situación. Las órdenes operativas abarcaron todo el corredor de la Ruta 22, donde se encuentran supermercados, hipermercados y mayoristas.

Los coordinadores de seguridad se comunicaron con los propietarios de los comercios chinos, advirtiéndoles sobre la situación y coordinando acciones para establecer horarios de apertura y cierre. También se sugirió la posibilidad de no abrir durante este fin de semana largo, en el que las lluvias fueron persistentes en la región.

Sol, una comerciante del oeste neuquino, relató en AM550 y CN24/7 el drama que viven. "Fue una noche muy larga, tuvimos que salir a acompañar a otros comerciantes porque ocurrieron robos masivos, una vergüenza, estamos totalmente abandonados. Lamentablemente, estamos viviendo un caos social tremendo porque no tenemos el cuidado de nadie. Estuvimos toda la noche con palos o con lo que sea para defender nuestros comercios", afirmó.

"No es que estos delincuentes necesitan comida, porque hubo varios comercios que solo les rompieron las rejas y los vidrios. No es un tema de qué falta comida, se trata de un grupo organizado que salen a robar. Necesitamos que la Policía se ponga de nuestro lado, parece que las autoridades neuquinas no viven en la ciudad, porque no se enteran de nada ", agregó la comerciante.

La Policía realizó rondines de seguridad y estableció puestos móviles y fijos en diversos puntos de la ciudad. En un supermercado chino de la calle Domene, se logró detener a cuatro jóvenes involucrados en un intento de saqueo.

Durante el domingo lluvioso, se viralizaron videos incitando a atacar supermercados chinos. En una situación en Confluencia sobre la calle Richeri, un grupo de jóvenes encapuchados ingresó al lugar. En otro incidente, un grupo de aproximadamente 20 personas entró con violencia a una sucursal de un supermercado en la calle Antártida Argentina.

uD83DuDEA8Delicuentes entraron a la fuerza a la Anónima ubicada en calle Antártida Argentina y se llevaron mercadería

-

Efectivos policiales trabajan en la zona, vecinos preocupados ante esta situación se mantienen en alerta



Videos cortesía#saqueo #inseguridad #crisiseconómica pic.twitter.com/nQGiwrE9mL — mejorinformado.com (@mejorinformado) August 21, 2023

Ante este escenario, se implementó un amplio despliegue policial reforzado y se mantiene un contacto constante con los comerciantes. La policía se encuentra en estado de alerta permanente y trabaja activamente en las redes para detectar y desactivar focos de posibles saqueos de manera inmediata.