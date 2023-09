Diputados dieron aval para el endeudamiento por 150 millones de dólares

El proyecto de ley impulsado por el gobernador Omar Gutiérrez y acordado con el gobernador electo Rolando Figueroa para que la provincia tome un crédito público en dólares que será utilizado en el 2024-2027 en las últimas horas sufrió un giro inesperado.

En la Legislatura los diputados de los distintos bloques hicieron un trámite exprés para que saliera el despacho ya que este martes alrededor de las 20 comenzó la sesión y quieren que la ley salga sí o sí. La misma, si obtiene la mayoría necesaria será aprobada en la madrugada de este miércoles.

Alrededor de las 22 comenzó el tratamiento del proyecto de ley y hubo varios diputados del Frente de Todos (FdT), de Juntos por el Cambio (JxC) y de la izquierda (PTS – FIT) adelantaron su voto negativo y pronunciaron su descontento para que la provincia tome un endeudamiento de hasta 150 millones de dólares. De esta forma, la media sanción obtuvo 25 votos positivos, 6 negativos de Soledad Salaburu, Darío Peralta, Lorena Parrilli, Andrés Blanco, Blanca López y Ayelén Gutiérrez; y una abstención por parte de Mariano Mansilla.

La legisladora Soledad Salaburu del FdT adelantó su voto negativo, porque consideró que "es un trámite administrativo que caerá en las espaldas de los neuquinos, y que será para pagar deudas tomadas por la provincia con anterioridad".

Por su parte, el diputado Andrés Blanco del bloque de izquierda indicó que este tratamiento confirma lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, porque "está Legislatura oficia como una escribanía, con un tratamiento mega exprés que fue un acuerdo de cúpula dónde están haciendo un gran negocio". En este sentido agregó que "nadie nos dijo porque están hipotecando nuevamente el futuro de los neuquinos, lo que están haciendo es un robo. Están tomando una deuda, para pagar otra que mantiene la provincia en la actualidad".

En esta misma línea, la diputada de la izquierda Blanca López, pronunció su descontento y expresó que "se trae a votación un endeudamiento, se cae la mentira de Vaca Muerta por su propio peso. Aumentando un punto las regalías de la provincia sería lo más conveniente. La deuda que contrae la provincia la pagan los ciudadanos neuquinos. Rolando Figueroa vuelve a hacer un ajuste".

Al toma la palabra, el legislador del FdT Darío Peralta, fue muy crítico con el Gobierno actual y el entrante, adelantó su voto negativo, y dijo que "caerá en las espaldas de los vecinos de Neuquén. En ocho años nos endeudamos con 400 millones de dólares y $13.500 millones y a tres meses de irse (por Gutiérrez), nos hace mucho ruido que nuevamente la provincia tomé este crédito. Este gobernador administra la provincia endeudándose, me preocupa más el entrante (por Figueroa) que siempre fue crítico con estas cuestiones, pero ahora hizo un acuerdo político para tomar el mismo".

Su compañera de banca, Lorena Parrilli, también criticó al Gobierno entrante y dijo que “es preocupante lo que está sucediendo, no sé si tomamos dimensión que el tribunal es extranjero”. “Este es el primer endeudamiento de Rolando Figueroa como gobernador, todavía no asumió y ya pidió un crédito, creo que los neuquinos no lo eligieron para que haga esto con la provincia”, afirmó.

En cambio, el diputado del FdT Sergio Fernández Novoa, manifestó que "luego de pensarlo por un tiempo, apoyará el proyecto de ley" e indicó que "votará a favor".

El legislador César Gass de JxC, expresó que genera mucho perjuicio este crédito público y dijo que cómo se planteó parece que "es la gran barata" y que no le parece correcto que se haya tratado de “modo exprés”.

Una de las aliadas de Figueroa, Leticia Esteves (JxC) dijo que “cuando uno tiene déficit, tiene deuda, cuando se gasta más de lo que ingresa, se termina endeudando. Por eso, no sé qué pretenden los diputados porque muchos que hoy se quejan en su momento acompañaron otros proyectos de créditos que se aprobaron. Si no pagamos la deuda, Vaca Muerta se termina, por eso debemos ser responsables con lo que le decimos a la ciudadanía”.

Otro aliado político de Figueroa, Lucas Castelli indicó que “el nuevo Gobierno va a empezar a gobernar el 10 de diciembre, por eso a Figueroa no hay que pedirle ningún tipo de explicaciones porque no está gobernado, deberían preguntarle a los demás porque hoy estamos solicitando un nuevo crédito”.

Para finalizar la legisladora Soledad Martínez, manifestó que “tenemos una responsabilidad con el pueblo de Neuquén que el 16 de abril se le prometió recuperar el rol del Estado y hoy estamos comprometidos con una situación financiera que no fue tomada por el Gobierno entrante, por eso el próximo gobernador tiene que tener las herramientas políticas para llevarlo a cabo y de una vez por todas terminar con este ciclo de endeudamiento”.

El tratamiento del proyecto de ley en la Legislatura

En la reunión de comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B), que se realizó este martes por la mañana el cuerpo sacó el despacho con rapidez y aumentó el monto inicial de 100 millones de dólares a 150 millones de dólares.

La modificación de aumentar el presupuesto fue defendida por el diputado de Avanzar y aliado de Figueroa Lucas Castelli, al sostener que el volumen de pagos de deuda en moneda extranjera previsto para el ejercicio del próximo año se aproxima a los 302 millones de dólares, vencimientos que se acumularon luego de la postergación que sobre los mismos se negoció en el año 2020 producto de la pandemia.

El debate en la comisión de Presupuesto.

El incremento del 50% fue aprobado por nueve legisladores, pero los diputados del Frente de Todos, Darío Peralta y Lorena Parrilli; y de la izquierda Andrés Blanco, votaron en negativo.

Peralta objetó el propósito de la toma de deuda al considerar que recién en el mes de abril del próximo año la provincia deberá enfrentar vencimientos importantes y aseguró que para afrontar los pagos previstos para los primeros meses de gestión del futuro gobernador, estos fondos nuevos no son necesarios.

Por su parte, Blanco criticó el destino de los recursos y dijo que los mismos no se destinan ni a planes de viviendas ni a construir o equipar nuevos hospitales. En ese sentido, remarcó que el crédito público se utilizará para financiar el pago de deuda contraída con anterioridad.

El despacho fue girado al recinto y será tratado en la sesión ordinaria de este martes y miércoles, donde seguro se convertirá en ley porque ya obtuvo la mayoría de los distintos bloques políticos,