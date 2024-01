Francisco Sánchez no ocuparía un cargo clave en la secretaria de Culto

Después de que se anunciará que el presidente Javier Milei podría visitar el Vaticano en febrero para mantener una reunión con el papa Francisco, comenzaron a sonar con fuerza los nombres que estarían a cargo de la secretaria de Culto de Nación, para representar al país ante el Sumo Pontífice.

La designación del embajador es una potestad del Gobierno y la Cancillería a cargo de Alberto Balboa Menéndez, pero la Iglesia se encuentra inquieta porque a un mes de la asunción de Milei, aún no hay un nombre confirmado. “Llama la atención que no haya sido nombrado, porque no es sólo del catolicismo sino de todos los cultos del país”, habrían dicho desde el Vaticano.

“Lo van a decidir Milei, su hermana y Mondino en breve”, afirmaron desde la Cancillería. Según fuentes allegadas al Gobierno, hubo al menos tres dirigentes que desde Buenos Aires y Neuquén intentaron tener buena relación con el papa para hacerse cargo de la secretaria; entre ellos se encuentra el exdiputado y referente del Pro neuquino Francisco Sánchez.

Finalmente, según aseguraron fuentes allegadas el Gobierno, este jueves el nombre de Sánchez fue destacado a pesar de tener una excelente relación con la ministra de seguridad, Patricia Bullrich y de que luego de que perdiera las elecciones hizo una alianza con los referentes de la Libertad Avanza para darle su apoyo en el balotaje a Milei.

Se cree que esta decisión fue tomada porque Sánchez en el 2022 reclamó que se aplicara la pena de muerte para delitos de corrupción, luego de conocerse el pedido de condena a 12 años de prisión contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

Tras su expresión, muchos políticos expresaron su indignación y la diputada del Frente de Todos por La Rioja Hilda Aguirre, le envió una carta a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, para solicitarle la expulsión de Sánchez de la Cámara, cosa que no ocurrió.

En 2021, cuando se trató la ley de etiqueta frontal en diputados, también hubo polémica en torno a Sánchez porque había justiciado su ausencia diciendo “al amigo todo, al enemigo ni quórum”.

Pareciera ser, que las viejas expresiones de Sánchez sobre Cristina Kirchner que siempre tuvo una buena relación con el papa Francisco y su mala relación con el kirchnerismo, tampoco no cayeron bien en el Vaticano y por ese motivo en la actualidad su nombre fue descartado para ocupar la secretaria de Culto.

Los candidatos que suenan para ocupar la secretaria de Culto

A uno de los primeros que le ofrecieron el cargo fue al ex miembro de la Cámara de diputados, Adalberto Rodríguez Giavarini, pero rechazó la propuesta. Por su parte, el ministro del Interior Guillermo Francos propuso a la exembajadora en la OEA Paula Bertol; y además transcendió el empresario Jorge O’Reilly, que según dicen se entusiasmó con la idea.

Cuando Milei viaje a Roma para participar de la ceremonia de canonización de Mama Antula, la primera argentina en convertirse en Santa, se espera que el nombre del secretario de Culto de Nación ya este confirmado y que viaje a Italia para acompañar al presidente y comenzar a reforzar las buenas relaciones con el papa Francisco y la iglesia católica.