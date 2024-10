Guillermo Dietrich: "Nuestra posición tiene que ser de acompañar este proceso"

En medio de los rumores de crisis o alianzas entre el PRO y La Libertad Avanza, este jueves habló en exclusiva el ex ministro de Transporte de la Nación de Juntos por el Cambio, Guillermo Dietrich, en donde opinó sobre la relación entre las fuerzas del macrismo y el espacio libertario, la iniciativa de desregular el transporte y la situación de Aerolíneas Argentinas.

En contacto con el programa Así Estamos por Mitre Patagonia, el exfuncionario indicó que el gobierno de Javier Milei vino con una agenda para resolver un proceso de 300% de inflación que "distorsiona absolutamente todo". En este sentido, destacó que rompió con una "dinámica" no solo del kirchnerismo, sino que también traían otros espacios políticos.

Con respecto al panorama económico, Dietrich utilizó un refrán para referirse al ajuste que está llevando la actual gestión: "Lo correcto por sobre lo conveniente". Además, acotó que toda la sociedad querría "que los jubilados ganen más, que los profesores universitarios tengan mejores ingresos y que los aumentos de las tarifas no afecten a la gente", pero que ahora hay un "proceso de transformación de Argentina" que incluye "cosas que son antipáticas".

De esta manera, definió que el PRO está demostrando "mucha grandeza en este proceso", pero también destacó el trabajo de los legisladores que acompañaron tanto los vetos como las leyes impulsadas por el Ejecutivo nacional. Aún así, señaló que la responsabilidad de la fuerza de Mauricio Macri "no tiene que ser de transaccionalidad, sino de acompañar".

A su vez, desmintió que vaya a asumir en algún cargo dentro de este gobierno: "No está en mi intención, nunca lo estuvo". Asimismo, dijo que no es que no quiera integrar el gabinete de Milei, sino que no quiere estar en la función pública. "Siento que puedo aportar desde otro lugar", concluyó.

Desregulación del transporte

Por otra parte, el exfuncionario declaró que el país está "sobreregulado y sobreburocratizado", lo que "limita el desarrollo" de los sectores transportistas. Si bien aclaró que es importante contemplar las cuestiones de seguridad, aseguró que desregular el mercado va a permitir "mejores servicios y más competencia en el interior del país".

¿Qué pasa en Aerolíneas Argentinas?

Sobre la línea de bandera, Dietrich apuntó principalmente contra el secretario general de APLA, Pablo Biró, referente del sector aeronáutico: "Para mi el camino más virtuoso es que la mayoría de los empleados de Aerolíneas decida revelarse a estos jerarcas sindicales".

El exministro reveló que durante su gestión entre 2015 y 2019 hicieron "lo imposible" para mejorar el sistema, pero sentenció que "hay un punto que chocás con una pared y no se puede romper".

Por último, destacó la calidad de recurso humano que tiene la empresa, en donde sus trabajadores "no tienen esa ideología" que "lleva al abismo" y manifestó que la única opción es revelarse para cambiar esa dinámica para que Aerolíneas "sea eficiente y pueda competir.