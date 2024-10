Denuncian que docente de la UNCo extorsiona a los alumnos

Nadia Márquez, diputada nacional por La Libertad Avanza, denunció públicamente a una docente de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), de la carrera de Enfermería, asegurando que extorsiona a los alumnos para que se manifiesten en contra del gobierno nacional.

Según detalló, la profesora organizó una clase pública para quejarse sobre la gestión de Javier Milei. No obstante, obliga en cierto modo a los estudiantes a ir, aunque muchos no quieran, ya que aparentemente tomará asistencia y repasará temas fundamentales para la próxima evaluación. Además, en la convocatoria pidió que "lleven afiches".

"Tenemos que denunciar que en el día de hoy una profesora de la UNCo, de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, específicamente de la carrera de Enfermería; la profesora María Bernarda Torres, está extorsionando a los alumnos", empieza Márquez en el contenido difundido.

"Dice que resolvieron hacer una clase pública para quejarse por el supuesto avasallamiento del gobierno nacional a la educación pública. Sin embargo, los alumnos no tienen la opción de participar, o no participar; y establece que tienen que ir todos el día de mañana porque se van a repasar las unidades 1, 2 y 3 para el examen. Entonces, obliga a que los alumnos tengan que ir y sentarse, y mostrar que todos los alumnos se están quejando, y hay muchos que no quieren ir Y también les dice que se va a tomar asistencia", agrega y asegura que "esto es un grave avasallamiento a la libertad de cada uno de los alumnos".

Por otra parte, el video muestra la convocatoria a la clase pública, realizada por la docente Torres; la cual fue publicada y compartida con los estudiantes. En la misma, se le pide a los alumnos que asistan a las 12 del mediodía.

"Están obligando a los alumnos a expresarse de una forma que no necesariamente ellos quieren", cerró Márquez en el video.