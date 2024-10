Universidades serán auditadas, y no hay marcha atrás

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) auditará las universidades nacionales, habilitada por un dictamen de la Procuración General del Tesoro. La decisión se conoció este martes, en medio de una ola de tomas de sedes universitarias en el país, entre ellas, la del rectorado de la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén.

Ayer, la rectora de la casa de altos estudios, Beatriz Gentile, había presentado una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, por una publicación realizada en las redes digitales, y esa denuncia había provocado una especial polémica, entre quienes la elogiaron y quienes la criticaron.

"A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521", señala el dictamen.

Hasta ahora, la SIGEN no podía auditar a las universidades debido a un dictamen firmado por Carlos Zannini, durante el gobierno kirchnerista, que determinó que las previsiones de control interno contenidas en la Ley 24.156 no eran aplicables a las universidades nacionales. No habrá marcha atrás ahora, al menos durante este gobierno. La polémica seguirá, aunque en un contexto extremadamente dinámico, y cada vez más politizado.