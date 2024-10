Cuáles fueron las películas ganadoras del Festival Audovisual de Neuquén

El Festival Audiovisual Neuquén (FAN) realizó este sábado a la noche en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), en medio de grandes aplausos y una enorme convocatoria, la entrega de los premios a los ganadores de este gran encuentro cultural.

“Este fue un día de extremada felicidad para los neuquinos y las neuquinas”, celebró María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, asegurando la importancia que tiene el poder llevar adelante este festival “en un contexto nacional donde la cultura no pasa un buen momento”. En este sentido, aseguró que desde el municipio siguen apostando porque entienden que el FAN "echó raíces" y porque "si hay algo que no se puede financiar es la cultura. Un país sin cultura es un país sin futuro”.



A su vez, se lamentó que el año pasado estuvo el INCAA y este año no está: "Eso también pone sobre la mesa la situación que tiene hoy el cine en nuestro país, al igual que el Festival Internacional de Mar del Plata que también está pasando un momento complejo”.

Este año se recibieron 850 piezas audiovisuales de todo el país, 54 quedaron preseleccionadas y 21 de ellas son de distintas provincias. "Es una fiesta muy federal “, aseguró la subsecretaría de Enlace Cultural, Candela Bermúdez.

Asimismo, desde la Municipalidad destacaron que esta tercera edición fue “muy satisfactoria" porque fueron cuatro días con salas llenas y se acercó mucha gente al Museo Nacional de Bellas Artes, como también a Cinépolis.

Clara Beverini, subsecretaria de Empleo, contó que se entregó a los ganadores una estatuilla hecha especialmente para este festival: “Es muy representativa de lo que significa el FAN para nosotros, estamos felices porque además quienes no pudieron venir también estuvieron presentes en la pantalla a través de material audiovisual”.

Los ganadores y ganadoras