Sin cortar la ruta, este viernes se manifestarán los policías retirados

Los retirados de la Policía de Río Negro volverán a manifestarse en las rutas. Este viernes desde las 10:30 de la mañana se concentrarán en la Ruta Nacional 22 y San Juan, en Roca y en el ingreso a Cervantes para volver a pedirle al gobierno una correcta liquidación del pago de zona austral.

Uno de los referentes, Luis Margagliotti explicó a Mejor Informado: “Vamos a pedir dos cosas muy importantes: primero reivindicar los motivos de nuestra lucha del pago de zona austral a las autoridades nacionales, para así estar en un plano de igualdad con los 229 camaradas que, si perciben este beneficio, a la espera de la convocatoria anunciada con autoridades nacionales. Y segundo, pedirle al gobierno provincial que nos acompañe en nuestra lucha, intercediendo y gestionando ante las autoridades nacionales”.

Asimismo, en la semana le enviaron un escrito al gobernador Alberto Weretilneck solicitándole formalmente el apoyo. “Salvo por cuestiones de salud de algunos de nosotros, no hay excusa para no ir a reclamar por lo que nos corresponde. Este viernes vamos a entregar folletos a los automovilistas, sin cortar en ningún momento la ruta. Somos unos convencidos que reclamar no es sinónimo de cometer delitos”, indicaron.

