Policías retirados reclamaron pago de zona desfavorable ¿Dónde se manifestaron?

Los retirados de la Policía de Río Negro volvieron a manifestarse en distintos puntos de la provincia. Hubo manifestaciones en Viedma, Cipolletti, Cervantes y Roca. Señalaron que no cobraron un retroactivo salarial por zona desfavorable que había sido comprometido por las autoridades y solicitaron que se pague

Luis Margagliotti es uno de los Retirados y explicó que "son muchos los reclamos y hay mucho para reclamar. Estamos pidiendo al gobernador y a los legisladores que nos paguen un retroactivo de zona desfavorable que fue liquidado mal durante 12 años. A los activos se les paga en cuotas, a los retirados no se nos paga”.

Explicó que la legislatura de Río Negro debe tratar el proyecto y aprobarlo.

“Todo pasa por la Legislatura. Si no se trata no entramos en el presupuesto 2025. Ahora el gobierno dice que lo tratará en la Legislatura el año que viene. Facundo López prometió que lo iba a resolver rápidamente. En agosto nuestros camaradas de Viedma presentaron un proyecto para que se trate, pero está cajoneado. Ahora dice el gobernador que nos pagará en marzo. Nosotros no le creemos”.

“Hay diferentes grupos de retirados, en Viedma, en Roca, Cipolletti, Cinco Saltos. No estamos organizados, cada grupo hace lo que puede. Yo creo que hay decisión política de que nos muramos tranquilos. No tenemos paritarias, dependemos de los demás gremios. Hay un desmanejo increíble”, concluyó.

La respuesta del gobierno

El gobernador Weretilneck anunció mejoras salariales para los retirados de la fuerza a partir del año próximo. “A partir de marzo de 2025 todos los pensionados de la Policía verán incrementado su haber mensual con la incorporación de la Zona Desfavorable. En la primera sesión de la Legislatura del año que viene vamos a sumar este concepto como corresponde, para que mejoren su haber de retiro y también como se lo merecen después de haber trabajado durante tanto tiempo”, explicó.