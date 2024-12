Escándalo: separaron al director de una escuela neuquina por hacer fiestas

Un verdadero escándalo atraviesa la EPET 22 de Centenario, donde el director fue suspendido de su cargo por realizar fiestas privadas con alcohol de por medio y asados. De las mismas, participaban también otros docentes, preceptores y personal administrativo. La información es la que al menos muestra el contenido viralizado en redes sociales. No obstante, la Justicia deberá comprobar los hechos.

Patricio Duran, presidente del Colegio de Profesores Técnicos de Neuquén, habló al respecto en Mitre Patagonia y expresó que "los hechos son de público conocimiento". "Hay imágenes, textos y videos por todas las redes sociales. Un alumno ya recibido hizo la denuncia hacia el director y el entorno porque, evidentemente, realizaban fiestas y asados. Eso lo tendrá que comprobar la Justicia y activar todos los resortes necesarios", indicó.

Basándose específicamente en el contenido que se viralizó y que muestra los hechos que deberán ser investigados, Duran manifestó que "es una vergüenza y una irresponsabilidad total por parte de los directivos" y que "no puede suceder esto en una institución educativa que tiene que velar por el crecimiento educacional de nuestros jóvenes".

Por otra parte, comentó que el Consejo Provincial de Educación ya tomó las primeras medidas y suspendió por treinta días, en principio, al director y a quien apuntan principalmente las denuncias. "Se hizo un sumario y una investigación. Supongo que si todo esto es verdad se lo tendrá que remover del cargo porque una persona que no tiene escrúpulos y valores, no puede estar al frente de una institución y no está en condiciones de dirigir absolutamente nada", lanzó.

Autoridades de la escuela técnica en cuestión tomaron conocimiento de la situación el pasado 25 de septiembre. Luego, el contenido que muestran las fiestas se viralizaron en redes sociales.