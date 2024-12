ATE bloqueó el acceso al municipio de Centenario por el despido de dos empleados

Este lunes, tres hombres del gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ingresaron a la Municipalidad de Centenario y bloquearon totalmente la entrada. El reclamo viene de hace meses por la recontratación de dos ex empleados y sigue firme previo a Navidad.

Según informaron desde la intendencia de la localidad, "clausuraron el ingreso principal y el portón de ingreso del personal. Impiden la atención al público y la apertura de las cajas". En este sentido, aseguraron que se está realizando la denuncia correspondiente.

El pasado 19 de diciembre, desde ATE dirigieron una carta al intendente, Esteban Cimolai, para solicitar la recontratación de Emilia Jasín y Tomás González. Ambos prestaron sus servicios en Defensa Civil durante cuatro años y luego la Municipalidad no renovó sus contratos.

"Emilia y Tomás han demostrado un compromiso inquebrantable con su trabajo y con nuestra comunidad", explican. A la vez, destacaron "su dedicación y esfuerzo que han sido fundamentales para el desarrollo de diversas iniciativas y proyectos que han beneficiado a todos los ciudadanos".

Se encadenados para pedir por la renovación de sus contratos.

Estuvieron presentes en situaciones como inundaciones, eventos masivos, pandemia, y otras. "Su conocimiento y su cercanía con los vecinos y vecinas, son elementos que consideramos esenciales para mantener un servicio público eficiente y humano", continúa.

Por último, reiteraron en la importancia de renovarles su contrato, "no solo por su trayectoria y desempeño, sino también para sostener sus derechos como trabajadores del Estado". Así, pidieron una reafirmación del compromiso de la Municipalidad con sus empleados y empleadas.

Quiénes son Emilia y Tomás

Tras ser despedidos "sin justificación" en agosto de este año, Emilia Jasín y Tomás González se acercaron a la Municipalidad para solicitar que renueven sus contratos. Sin embargo, tras no obtener respuesta, decidieron encadenarse para reclamar por sus derechos laborales.

En aquel entonces, Jasín expresó a Mejor Informado que “otra vez sufrimos violencia a los trabajadores porque a pesar de no tener ningún informe negativo, ni denuncias en nuestros legajo porque están impecables, el señor intendente decide no atendernos y no darnos una continuidad laboral, siendo que es totalmente necesario para poder seguir sosteniendo a nuestras familias”.