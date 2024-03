Sapag sobre el DNU: “Vamos a rechazarlo por inconstitucional”

Este jueves, finalmente los senadores se reunirán en el Congreso Nacional para dar tratamiento al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica y deroga más de 100 leyes y que rige desde el 29 de diciembre de 2023, por orden del presidente Javier Milei. La sesión fue convocada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de las presiones de senadores que pedían darle tratamiento a la norma. Se espera que la sesión inicie a las 11, este jueves.

La senadora de Unión por la Patria, Silvia Sapag, en diálogo con radio AM550 manifestó que después de dos semanas de solicitar una sesión especial, finalmente podrán tratar el DNU. “Ha hecho efecto la presión. Si cinco senadores piden una sesión especial la tiene que dar, no tiene manera de omitir esa solicitud, y sin embargo, lo ha hecho”, expresó.

Además, la senadora comunicó cuál será su postura durante la sesión y anticipó que rechazará por inconstitucional al DNU. En este sentido, manifestó que “el DNU está provocando efectos catastróficos sobre nosotros, la ciudadanía y la república. Es vital que podamos rechazarlo, y si no podemos rechazarlo por lo menos saber quienes quieren seguir viviendo de esta manera. Necesitamos saber a quienes no les importa que los jubilados no puedan vivir, que la gente no pueda comer, que nuestros niños no puedan ir a la escuela, que nuestros jóvenes no tengan universidad pública donde ir, que no se pueda siquiera viajar al trabajo. Se nos ha trastocado la vida y necesitamos saber quienes están de acuerdo con eso”, expresó.

También se refirió a la relación entre gobernadores y el presidente Javier Milei, y señaló que “algunos gobernadores están aceptando presiones de Nación para que un diputado o senador no vote determinada ley”, con la promesa de que le den las partidas que le han negado al país.

“A algunos les cuesta entender que la Nación no les va a dar un solo peso. Su objetivo no es el mismo que tuvieron los gobiernos nacionales desde el nacimiento de la república. Ahora tenemos un gobierno que piensa lo contrario y que lo único importante es que la cuenta de cero, entre lo que salió y entró, el déficit cero. Y si tenemos que morir y entregar parte de nuestra soberanía para este objetivo, todo vale”, manifestó.