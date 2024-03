Nadie sabe por qué explotó la cloaca

A una semana de la explosión de una cloaca que hizo volar por los aires una tapa de alcantarilla que cayó sobre el parabrisas de un vehículo en movimiento, y que milagrosamente no cayó encima de la conductora, los vecinos del barrio Santa Genoveva aún no conocen los motivos del insólito hecho.

"Tanto EPAS como Camuzzi han estado realizando inspecciones pero oficialmente no tenemos información", señaló a Mejor Informado Jorge Fernández, presidente de la comisión vecinal de Santa Genoveva. El hecho ocurrió el sábado pasado en horas de la tarde en la intersección de Leloir y Camino. La conductora del vehículo involucrado, un Peugeot 207, iba manejando cuando de pronto saltó la tapa que cayó de lleno sobre el asiento del acompañante.

"Fueron varias las tapas de cloacas que se levantaron", comentaron los vecinos, quienes también señalaron que en el momento de la explosión "empezó a salir agua en los baños de las casas" y que en la zona se podía percibir un fuerte olor a gas.

Cabe señalar que personal del EPAS realizó un rastrillaje por las redes del sector con equipos detectores de gases y levantaron las bocas de registro de las esquinas. "Los gases que habitualmente están presentes en estos sistemas sanitarios no generan este tipo de explosión", precisaron por lo que investigan para detectar la forma en que ingresaron sustancias ajenas al sistema y quiénes serían los responsables que provocaron esta situación de la que poco se sabe y en la que tampoco se descarta un sabotaje.