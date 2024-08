"Los docentes están cansados de que los sindicatos les cierren las escuelas"

Este jueves, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que declara a la educación como "Servicio Estratégico Esencial", para garantizar los 180 días de clases en las escuelas públicas del país. Nadia Márquez, diputada nacional de La Libertad Avanza, explicó que en caso de aprobarse en el Senado, será operativa en Neuquén y en todas las provincias.

En comunicación con el programa Así Estamos por Mitre Patagonia, la diputada señaló que el país está atravesando "un tiempo social distinto". "Los propios docentes están cansados de que los sindicatos los extorsionen y les cierren las escuelas", mencionó.

Respecto al proyecto de ley, la diputada explicó que "no hay manera de que los chicos aprendan si no tienen los días de clase". Por eso, la ley establece que los jóvenes no pierdan las jornadas de curso por los paros docentes, estableciendo que si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días, deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes. Y en caso de extenderse a más de tres días, la guardia deberá ser del 50%.

El proyecto se aprobó en Diputados con 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones.

Sin embargo, la diputada señaló que este proyecto significa un gran avance, pero no es el último. "Esta no es la solución completa, pero sí es un paso importante", destacó.

Luego de este paso, el proyecto debe pasar por la Cámara de Senadores para obtener la sanción completa. "No requiere ratificación en todas las provincias o adhesión, sino que es operativa en todas las provincias", explicó la diputada.