La UTA anunció paro de transporte: qué pasará en Neuquén

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un nuevo paro en el transporte público de pasajeros para el jueves 22 y viernes 23 de esta semana. La convocatoria es a nivel nacional y la medida consiste en la interrupción total del servicio urbano, interurbano y rural; tras el fracaso de las negociaciones salariales entre el gremio y los empresarios.

Cabe recordar que el jueves se reunieron las autoridades del Ministerio de Capital Humano, los representantes del gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios que forman parte de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP). Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo, mientras el conflicto se centra en la negativa de los empresarios del interior del país a otorgar el aumento salarial solicitado por el gremio.

Además, desde la UTA subrayaron la necesidad de que las provincias y municipios asuman su responsabilidad en la financiación del transporte público, mientras hay expectativa en la audiencia convocada por el Ministerio de Capital Humano que será el 21 de agosto, día en que se espera se llegue a un acuerdo para evitar las medidas de fuerza.

En este contexto, desde UTA Neuquén confirmaron a Mejor Informado que el paro no alcanzará a la región y no se interrumpirá el funcionamiento del transporte público, ya que los reclamos a nivel nacional no reflejan la situación de la provincia.