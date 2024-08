Los estrenos más esperados desde el 18 al 25 de agosto

Después de variados estrenos de series y películas que se destacaron en las primeras semanas de agosto, se vienen más opciones desde el 15 al 29 del mismo mes. Se trata de producciones esperadas que ofrece Netflix, un clásico en los hogares de muchos. A continuación, se destacan algunas de las recomendaciones para disfrutar en los próximos días.

Martes 20 de agosto: Martes de terror extremo

Inspirada en el programa de radio de terror tailandés «Angkhan Khlumpong», esta serie presenta ocho historias basadas en relatos de los radioescuchas.

Martes 20 de agosto: Al descubierto: El asesinato de Air McNair

Este documental sigue el ascenso del legendario mariscal de la NFL Steve McNair y explora los inquietantes detalles en torno a su asesinato en 2009.

Miércoles 21 de agosto: Accidente

Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia crean profundas grietas en una unida comunidad, y destrozan familias, amistades y corazones.

Miércoles 21 de agosto: Las chicas de Niza

Una rebelde policía y una meticulosa detective unen fuerzas con un exhacker para descubrir la verdad sobre la desaparición de un oficial y salvar a Niza de un desastre.

Miércoles 21 de agosto: Wyatt Earp y la guera de los cowboys

La legendaria disputa entre Wyatt Earp y Ike Clanton se desenvuelve a través de recreaciones vívidas en este docudrama realista sobre un tiroteo que definió una era.

Miércoles 21 de agosto: La academia del pop: KATSEYE

En esta docuserie sobre la creación de KATSEYE, el primer grupo de chicas de HYBE x Geffen, veinte aspirantes se unen a un programa de entrenamiento con la metodología K-pop.

Miércoles 21 de agosto: De vuelta a los 15 (temporada 3)

Anita, una treintañera insatisfecha con su vida, sin querer descubre una forma de viajar de vuelta a los 15 años. ¿Podrá reescribir su propia historia?

Miércoles 21 de agosto: El guerrero mágico: La leyenda de las ochos lunas

Cuando un tirano galáctico secuestra a su esposa, un príncipe se lanza en una batalla épica para liberarla con la ayuda de su hermano, un rey y un grupo de guerreros.

Jueves 22 de agosto: Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: La película

Una formidable enemiga que amenaza con destruirlo todo y gobernar el universo ataca uno por uno a los seres queridos de Sailor Moon.

Jueves 22 de agosto: La vida secreta de los orangutanes

La vida secreta de los orangutanes, un cautivador documental narrado por David Attenborough, explora la vida íntima de los orangutanes en la selva de Sumatra.

Jueves 22 de agosto: That '90 Show (más episodios)

Kitty y Red Forman reciben a una nueva generación de adolescentes en su sótano cuando su nieta Leia decide pasar el verano en Wisconsin.

Jueves 22 de agosto: Central de Policía de Gia-Gun

Ante distintos asesinatos con juegos de palabras escalofriantes, una jefa de policía novata y un detective buscan resolver los acertijos mortales de un asesino en serie.

Jueves 22 de agosto: Maternidad activada (temporada 2)

Tras inseminarse con el esperma de su exnovio mientras estaba ebria, una especialista en fertilidad busca cómo explicar su embarazo... y recuperar a su amor perdido.

Viernes 23 de agosto: Inexpertos

Su primera semana en la escuela. La fiesta más grande del año. Cuatro adolescentes viven una noche de caos y desenfreno donde los errores están garantizados.

Viernes 23 de agosto: Tokunbo

Un excontrabandista tiene tres horas para entregar a la hija de un funcionario del Gobierno a sus captores..., o él y su familia pagarán las consecuencias.

Viernes 23 de agosto: Nadie en el bosque

Un tranquilo día de verano, una mujer misteriosa llega a la casa que alquiló para vacacionar… y desata una serie de eventos que alteran la vida del propietario y quienes lo rodean.

Viernes 23 de agosto: WE ARE! Let's get the party STARTO!!

Domingo 25 de agosto: The First Slam Dunk