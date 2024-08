Figueroa sostuvo que mantiene firme el rumbo de su gestión

Este martes se lleva a cabo el plenario docente en donde ATEN definirá nuevos días de paro tras las asambleas. En medio del lanzamiento del programa "Neuquén Financia", el gobernador Rolando Figueroa se refirió a los días de clases perdidos en la provincia y aseguró que su gestión tiene la convicción para poder batir cualquier tipo de "injustica".

En su disertación, el mandatario provincial se refirió a que el Estado tiene que brindar mayores oportunidades administrando de manera eficiente los recursos neuquinos, especialmente de Vaca Muerta. En este sentido, señaló: "¿Qué pasa si no le damos herramientas a nuestros chicos en la escuela?".

Figueroa indicó que la provincia no va a poder sacar buenos emprendedores, trabajadores o jefes "si no le damos las oportunidades en las edades indicadas". En esta línea, acotó que los que ahora están en el gobierno no llegaron "para que todo siga como está" y sentenció: "Cuando hay que afrontar y hay que de alguna manera enfrentar para poder batir alguna injustica que estamos viviendo en ésta provincia, tengan la plena certeza que tenemos la convicción de llevar las cosas donde las debemos llevar".

Por último, precisó que el Fondo de Incentivo Docente se volvió una política provincial desde que la abandonó Nación y que van a asumir todos los "desafíos que sean necesarios" en Salud y Seguridad también. "De ninguna manera vamos dejar de lado el timón que nos ha dotado la gente para que llevemos adelante las políticas publicas que son necesaria para el desarrollo de la provincia", concluyó.