"Lesión al sistema democrático": lo que dijo una diputada peronista sobre la condena a Cristina

La exdiputada peronista por Río Negro, Silvia Horne, no dudó en calificar la condena a Cristina Kirchner como una "proscripción política en los hechos", independientemente de cualquier valoración sobre el accionar de la Corte Suprema. En una entrevista exclusiva, Horne enfatizó que la principal figura de la oposición argentina, y con ella "una porción muy importante del electorado", se quedará sin representación electoral, lo que a su juicio es una "lesión más al sistema democrático".

Horne argumentó que esta situación se suma a un panorama ya complejo donde el Poder Legislativo se ve constantemente avasallado. "Cuando se vota una ley, hay un presidente que veta y que además amenaza con vetar todo lo que a él no le gusta", sentenció, en clara alusión a la postura del presidente Javier Milei. Para la exdiputada, esto "está reemplazando al poder legislativo con una única posición, que es la del poder presidencial", configurando una "lesión más en la democracia que tanto nos costó conseguir en 1983".

La exdiputada peronista expresó su preocupación por el rumbo que está tomando el país, donde la "convivencia democrática de respeto y pluralidad" que se construyó desde la reforma constitucional está hoy en crisis. A su vez, remarcó la gravedad de que "el cincuenta por ciento prácticamente de la población ya descree, no va a votar", lo que considera otra "lesión muy grave" de la que todos los actores políticos son responsables.

Silvia Horne profundizó en su análisis, cuestionando la selectividad de la justicia en Argentina. Con un tono desafiante, la exdiputada lanzó una serie de interrogantes que buscan poner en evidencia lo que, a su entender, es una persecución política encubierta.

"¿Por qué no se condenó a Martínez de Hoz por el desastre económico que dejó la dictadura? ¿Por qué no se condenó a Mauricio Macri por el correo? ¿Por qué no se condenó a Fabián "Pepin" Rodríguez? ¿Por qué no se condenó o no se tomó ninguna actitud respecto a la estafa de Libra?", disparó.