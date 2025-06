Pese al reclamo de los ceramistas, este lunes se puede circular por la Ruta 7

Este lunes por la mañana, trabajadores de Zanon y Cerámica Neuquén retomaron su reclamo con una volanteada sobre la Ruta 7, a la altura de la planta. La medida de protesta no interrumpió completamente la circulación, aunque generó demoras en el tránsito entre Neuquén y Centenario.

Desde la madrugada, efectivos de la Policía provincial aplicaron el protocolo preventivo dispuesto por el Gobierno de Neuquén para garantizar la libre circulación y evitar cortes totales. Se replicó así el dispositivo que se implementa desde la semana pasada con el objetivo de preservar el orden público y proteger el derecho de los ciudadanos a transitar libremente.

Los trabajadores ceramistas informaron que realizarán una asamblea luego de la volanteada para definir próximas acciones. Aseguran que aún no han recibido respuestas oficiales a sus demandas, aunque fuentes del Ejecutivo provincial ratificaron la voluntad de diálogo y la necesidad de encauzar los reclamos por vías institucionales.

En este contexto, CALF podría convertirse en un actor clave en las gestiones, aportando soluciones técnicas relacionadas con el suministro energético, uno de los puntos críticos que afecta el funcionamiento de las fábricas autogestionadas.

Por su parte, el municipio de Neuquén, a cargo de Mariano Gaido, acompaña las acciones coordinadas con la Provincia y prioriza el uso del diálogo, la mediación y los canales legales existentes para resolver conflictos sin recurrir a medidas de fuerza que perjudiquen a la comunidad.

Lo que dijeron desde CALF

La cooperativa eléctrica CALF aclaró este lunes su postura ante el conflicto con Cerámica Neuquén, que enfrenta un corte en el suministro debido a una deuda superior a 270 millones de pesos. Desde la entidad explicaron que no se trata de una medida arbitraria, sino de una decisión basada en la necesidad de mantener las cuentas ordenadas y actuar con equidad hacia el resto de los usuarios que cumplen con sus obligaciones.

“La cooperativa no puede subvencionar con recursos propios a una empresa privada”, señalaron. Además, remarcaron que la cerámica no presentó un plan de pago viable y que la continuidad del servicio, en estas condiciones, resulta insostenible. CALF también precisó que no está facultada para otorgar tarifas diferenciales, ya que esas decisiones dependen de organismos nacionales.

Si bien la entidad se mantiene abierta al diálogo, advirtió que el restablecimiento del servicio solo será posible mediante un pago concreto o con garantías externas que respalden la deuda. En este sentido, se sugirió que la empresa evalúe gestionar un aval o financiamiento, como condición indispensable para cualquier avance en las negociaciones.