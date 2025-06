No es por acá: Cipolletti les pone freno a los camiones pesados que no tienen destino en la ciudad

En Cipolletti ya no hay margen para hacerse el distraído. Desde hace meses, los camiones de gran porte que cruzaban la ciudad sin destino real en ella están en la mira del Municipio. Y ahora, la Dirección de Tránsito y Transporte redobló la apuesta: controles sorpresa, actas contravencionales y multas que llegan al millón de pesos.

Los operativos se concentran especialmente en las arterias clave: Circunvalación Illia y Circunvalación Perón. Allí, inspectores municipales aparecen en distintos horarios, sin aviso previo, y frenan a cuanto camión de tres o más ejes intenta colarse en la ciudad sin justificación. “Los controles son rutinarios, pero sorpresivos. Queremos preservar las calles y ordenar el tránsito pesado”, explicó Diego Zuñiga, secretario de Fiscalización.

La medida no es nueva, pero ahora se aplica con más fuerza. Desde octubre de 2024, los camiones de más de seis toneladas que no tengan como destino final Cipolletti tienen prohibido circular por calles internas. Lo dice el Código de Tránsito Municipal, reglamentado por la Ordenanza N° 490/23. Y no es una sugerencia: es norma.

El objetivo es claro. “No podemos seguir permitiendo que camiones que ni siquiera paran en la ciudad pasen como si nada y arruinen el asfalto que usamos todos los días. Hay rutas nacionales para eso”, insisten desde el área de control.

Las multas superan el millón de pesos.

Para quienes se hagan los distraídos, la advertencia es contundente: se labran multas de entre 50 y 1200 SAM (Sanción Administrativa Municipal). Con el valor actual del SAM a $925, la infracción puede costar desde $46.250 hasta $1.110.000. Además, el camión puede ser inhabilitado para circular por hasta 180 días.

La única excepción: los camiones que tengan que descargar o cargar mercadería dentro de la ciudad o en el Parque Industrial. El resto, directo por Ruta Nacional 22 o 151. Desde el Juzgado de Faltas ya se están procesando sanciones a transportistas reincidentes.