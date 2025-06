Llancafilo, enojado con la grieta, criticó la “política del atajo” en el Congreso

El diputado neuquino Osvaldo Llancafilo expresó su indignación por el rumbo que tomó la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, donde se debatían proyectos sensibles como el aumento a jubilados, nuevas moratorias previsionales, y un fondo especial para el hospital Garrahan.

“La grieta nacional deja en evidencia que se usan temas sensibles como Jubilados y Discapacidad”, advirtió en sus redes. El legislador se mostró molesto por una discusión que, a su entender, fue forzada y ajena al temario oficial, que se desvió a la designación de autoridades en la Comisión Investigadora LIBRA.

“Hace una hora y media discutiendo un tema que no está en el orden del día y que debe definir la misma comisión”, denunció. “Querer forzar el reglamento de la Cámara es no respetar las normas. Algunos que no consiguen lo que quieren dentro de la ley, intentan hacerlo por fuera. ¡Lamentable!”, concluyó.

Proyectos con destino de veto

La sesión logró quórum por impulso de la oposición, que intenta avanzar con iniciativas de fuerte impacto social, aunque con un destino incierto: el gobierno ya advirtió que cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal será vetada. El presidente Javier Milei ha calificado de "degenerados fiscales" a los legisladores que promueven este tipo de propuestas.

Entre los proyectos más relevantes están una nueva moratoria previsional por dos años, el aumento del bono para jubilados (de $70 mil a más de $100 mil) y la creación de un fondo de asistencia para el hospital pediátrico Garrahan. También se impulsan cambios en los aranceles destinados a personas con discapacidad.