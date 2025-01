En Choele Choel le retuvieron el carnet de conducir vencido a Juan Grabois

Durante la mañana de este viernes, el Valle de Río Negro tuvo la visita accidentada de un político nacional, al que le secuestraron la licencia de conducir por estar vencida. Se trató de Juan Grabois, que viajaba desde Mar del Plata hasta San Martín de los Andes, donde seguirá con la presentación de su libro "Argentina Humana. Teoría y práctica para la justicia social en el siglo XXI. Un proyecto contracultural".

Fuentes extraoficiales aseguraron que el dirigente peronista se enojó e increpó a los uniformados que le labraron la contravención y le retiraron la licencia, pero él mismo luego aclaró que no se enojó, sino que se sintió frustrado.

Todo ocurrió en el kilómetro 998 de la Ruta Nacional, cerca de Choele Choel, cuando la Policía detuvo para un control, al Peugeot 308 en el que Grabois viajaba junto a una mujer. Allí detectaron que el carnet de conducir estaba vencido hacía 15 días, por lo que lo secuestraron y le labraron un acta de infracción.

El operativo fue en el kilómetro 998 de la Ruta Nacional, cerca de Choele Choel.

Frente a esto, según testigos del operativo, el dirigente se enojó y aseguró que se actuaba "de mala leche", frente a lo que la Policía le explicó que se acogen a la Ley Nacional de Tránsito 24449. Incluso, sostuvieron que el militante comenzó a filmar a los miembros de las fuerzas de seguridad, que respondieron con la misma acción.

Grabois dijo que no se enojó "para nada", y que en realidad fue "la frustración de cualquiera que se le pasó la licencia por quince días y no puede manejar por un trámite burocrático", y contrario a las versiones anteriores, que no son las oficiales, dijo que la Policía rionegrina lo trató bien "salvo una persona que se burló de que ´a Grabois se le venció la licencia´". "Cosas que pasan, todo bien, el que estaba en infracción soy yo", concluyó.

Finalmente, la Policía Caminera dejó que continúe viaje ya que la mujer que lo acompañaba si tenía la licencia de conducir vigente y pudo manejar ella lo que restaba de viaje.