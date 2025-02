Rechazo a la privatización del Banco: "Tiene una función social más allá de la rentabilidad"

La privatización del Banco Nación promovida por el decreto firmado por el presidente Javier Milei dividió las aguas en el país. Por un lado, están quienes festejan la decisión de convertir la entidad pública en una Sociedad Anónima mientras otros resisten a esta decisión argumentando que la entidad bancaria no da perdidas y tiene un importante rol social para financiar PyMES y trabajadores.

"El Banco Nación es un botín muy codiciado desde hace mucho tiempo. Ya en los '90 con el plan privatizador hicieron el intento pero pudo subsistir", explicó a Mejor Informado Jorge Borgognoni, referente de la Gremial Interna del Banco Nación en Neuquén. Además, expresó que desde su lugar sabían que era uno de los pasos a seguir por La Libertad Avanza pero que igual "ratificamos el rechazo a cualquier tipo de privatización".

Para el gremialista, el banco es pretendido para ejecutar un modelo de negocios que busca permitir el redito del capital financiero privado y eso atenta contra la misión y los objetivos que tiene el banco: "El Banco Nación funciona desde su fundación de manera distinta a la banca privada. No tiene como único objetivo la rentabilidad, sino que está atado al desarrollo de la economía, el fortalecimiento de la industria y el crecimiento de las PyMES del país", explicó.

Desde el inicio, la gestión de Javier Milei promovió privatizar o destruir aquellos organismos que le generan déficit al Estado. Pero para Borgognoni esta situación no le cabe a la privatización del BNA. "El tema de la rentabilidad no cabe en este caso porque el Banco tuvo una rentabilidad de 2600 millones de dólares el año pasado, de la cual una parte va al tesoro nacional", comentó.

Pérdida de la misión social del Banco Nación

Para Borgognoni la privatización de la entidad bancaria nacional no solo se traduce en un modelo de negocios que busca implementar la gestión de LLA, sino que se trata de un ataque a los derechos sociales de las personas que no tienen acceso a las bancas privadas: "El Banco de la Nación argentina piensa en llegar a los sectores marginales, trabajadores y PyMES teniendo un rol central en el crecimiento económico de la región".

Jorge Borgognoni rechaza categóricamente la privatización del BNA.

Es decir que, en palabras del gremialista, estas personas que no pueden acceder a prestamos privados no tendrán la oportunidad de crecer en sus negocios o emprendimientos, generando una brecha más distante entre quienes tienen la oportunidad y quienes no: "El Banco tiene una función social que va más allá de la rentabilidad. Algo que a la banca privada no le interesa".

Por esa razón, en conjunto a otros organismos estatales empiezan a organizar una resistencia para evitar la privatización del banco. "Es un embate contra los derechos de las mayorías para permitir negocios particulares y desfondar a la Nación" se lamentó el especialista.