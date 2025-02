Cortarán el pelo gratis y donarán pelucas para personas con cáncer en Cutral Co: cuándo y dónde será

Los vecinos de Cutral Co no solo podrán renovar su look sino que, además, podrán cambiarle la vida a alguien. En el barrio Centro Sur, el Club de Leones de Cutral Co y Plaza Huincul organiza una jornada especial para cortar el cabello gratis y recibir donaciones de mechones para hacer pelucas para personas con cáncer.

La campaña será este viernes 28 de febrero, desde las 9 hasta las 16.30, en Elordi y Benazar, al lado del natatorio municipal. Allí, los profesionales estarán listos para cortar el pelo de aquellos que se acerquen y lo mejor es que, quienes tienen el cabello largo, pueden donar los mechones para quienes más lo necesitan.

La acción será a beneficio de la Fundación Seno (Sendero de Esperanza para el Niño Oncológico). Si bien la misma trabaja por los niños con cáncer, esta campaña busca ayudar a quienes luchan contra la enfermedad y no pueden acceder a pelucas.