Jorge Salas renunció a su cargo de Director Provincial de Hábitat

El director Provincial de Hábitat y Urbanismo de Neuquén, Jorge Salas, confirmó este martes que presentó la renuncia a su cargo y aclaró que lo hizo por motivos personales. “Presenté mi renuncia pero no porque me la pidieron, incluso había algunos ministros que me pedían que no lo haga”, afirmó .

Salas renunció a su cargo luego de que se presentara una denuncia por una presunta estafa multimillonaria por parte de la Cooperativa 127 hectáreas, de la que era el principal referente.

Además de agradecerle al gobernador y a los integrantes del gabinete, Salas aclaró que nadie le pidió la renuncia. "Tomé la decisión porque tengo que estar del lado de quienes están siendo agredidos verbalmente, en algunos casos físicamente. Muchas veces la cooperativa sola no los puede resolver si no tenemos ayuda".

Respecto a la denuncia presentada, Salas dijo que "nos pusimos a disposición de la Justicia". Acusó al ex diputado Mariano Mansilla, "quien dice ser patrocinador de personas estafadas y en la causa no sale el patrocinio de Mansilla". "Él habla de estafa y fue él quien estafó a los neuquinos al prometerles que les iba a hacer una casa con 30 mil pesos", expresó. Mansilla solicitó la inhibición de las cuentas de la cooperativa por un monto cercano a los 300 millones de pesos.

Entre 2021 y 2022, cientos de familiares firmaron contratos de cesión onerosa para adquirir lotes en un terreno de 60 hectáreas en La Meseta. Según señalaron los damnificados, les exigían pagar cada cuota al día bajo amenaza de perder todo. "Cumplimos y jamás nos dieron respuestas. Nos estafaron", denunciaron. Agregaron que Salas "tenía todos los derechos de exigirnos, pero nosotros no podíamos exigir nada. Íbamos a la cooperativa y nadie nos decía nada"

Salas comentó que "hace 20 años que trabajamos para darle soluciones a la gente y muchas veces salen rápido y otras veces se demoran cuando hay gobiernos nacionales que han abandonado".