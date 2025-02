Qué pasa con la falta de chapas patente y otros documentos

La falta de chapas patente y otros documentos necesarios para circular por la vía pública preocupan a los vecinos de Neuquén. Esta situación viene afectando a las personas que compran vehículos o que necesitan duplicaciones hace meses.

En comunicación con Así Estamos por Mitre Patagonia, el mandatario Nacional del Automotor, Claudio Gustavo Álvarez, habló de esta situación que genera malestar tanto en los vecinos, como en las concesionarias y en los gestores y mandatarios. De hecho, comentó que la provincia tiene "mucho patentamiento".

El principal faltante que tienen los registros seccionales del automotor es la chapa patente (metálica). Esto se debe a que directamente "la provisión que hay es muy lenta a los registros seccionales de parte de la Dirección Nacional del Registro Automotor", explicó.

Por esto, como plan B, la solución fue entregar una placa provisoria con la numeración o con el dominio que le va a corresponder. Sin embargo, esto también dejó de tener provisión.

Además de las chapas, también hay faltantes de otros documentos del automotor.

Esto quiere decir que, para los vehículos cero kilómetros, por más que estén abonados en su totalidad, no se pueden poner en circulación. "Los registros de mínima necesitan tener un dominio como para poder proceder a la inscripción de los vehículos", explicó, por lo que la gente no puede retirar su vehículo porque no puede avanzar en el trámite de inscripción inicial.

A su vez, Álvarez detalló que también hay faltantes de plásticos de las tarjetas de identificación -o tarjeta verde-, no hay formularios 13 -una declaración jurada de la patente- y demás documentos relevantes.

A modo de adelanto, el funcionario igualmente detalló que este martes a la tarde, algunos registros recibieron información de los dominios. Por este motivo, antes del cierre de mes, estiman que "algo avanzará".

La entrevista completa: