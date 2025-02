La chocaron, se dieron a la fuga y ahora le dijeron que tiene fracturada la columna

Una luz que la encandiló repentinamente cuando viajaba por Ruta 7 se convirtió en días de impotencia y mucha angustia. Antonella Montecino fue chocada por alguien a bordo de una camioneta -que iba a 100 kilómetros por hora- y se dio a la fuga, dejándole el auto destruido y serias lesiones en su columna. Hasta ahora, no ha encontrado al responsable y sigue buscando testigos.

En comunicación con Mejor Informado, Antonella contó los malos días que viene pasando luego de ser chocada por atrás por la camioneta Hilux blanca. El hecho ocurrió el miércoles 19 de febrero y tras una semana de estudios médicos, mareos y mucho dolor en el cuello, descubrió que tiene una fractura entre la segunda y tercera vértebra de la columna cervical.

"Hasta el día de hoy (jueves), sigo tomando tramadol porque es lo único que me deja dormir", dijo angustiada. Por ahora, tiene que usar cuello ortopédico todo el tiempo y espera a hacerse una resonancia para determinar "en qué posición está la lesión, si es leve, grave y cómo se trataría de ahora en más".

Además, su médico le advirtió que no puede conducir debido a los mareos y no puede hacer ningún tipo de fuerza. "Dependo totalmente de mi mamá y de mi pareja para que me lleven, me dieron más días de reposo", agregó.

Una Toyota Hilux blanca con una insignia en la puerta la chocó el miércoles 19 de febrero.

A pesar de esto, Antonella sigue buscando testigos y alguna forma de encontrar al responsable. Por el momento, aguarda a que la municipalidad "tire las sábanas del radar" porque este artefacto ubicado en el primer puente de la Avenida Raúl Alfonsín "no filma ni hace foto multa, pero sí toma las patentes".

La franja horaria para revisar es muy acotada, ya que sabe que el choque ocurrió a las 23:05. "A esa hora tampoco había mucho tránsito", explicó.

El choque fue a pocos metros del pórtico en Avenida Raúl Alfonsín.

"Mi lesión se agravó, todavía no puedo terminar de arreglar mi auto, pensé que tenía que volver a trabajar más rápido pero con ellos estoy agradecida porque han sabido entender la situación", explicó. Igualmente, pequeño dato de encontrar la patente anima un poco a Antonella.

"Es difícil cuando no sabes qué puerta tocar para poder buscar una solución a todo esto", lamentó.

"Lo único que quiero es que aparezca el responsable, hay un imprudente todavía al volante, hasta que no lo encontremos va a seguir impune, va a seguir manejando de la forma que maneja", dijo.

Cómo colaborar con Antonella Montecino

Sin más opciones, Antonella acudió a la comunidad en busca de ayuda. "Les pido por favor que me ayuden a buscar testigos para poder realizar la denuncia porque me piden datos que yo no tengo", describe en sus redes.

Quienes puedan ayudarla con alguna información pueden comunicarse con ella al 299 586-0332 o bien hablarle por el Facebook de Antonella Leiva Montecino.