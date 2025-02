La chocaron a más de 100 km/h en Ruta 7 y se dieron a la fuga: busca testigos

Antonella Montecino vive un calvario hace días luego de ser chocada por el conductor de una camioneta que se dio a la fuga. Luego de ser sorprendida por detrás en plena Ruta 7 el pasado viernes, de milagro no cayó en un zanjón y el vehículo que iba a más de 100 kilómetros por hora escapó entre la polvareda.

Ahora, con una fuerte lesión en las cervicales y sin su auto que resultó con grandes daños materiales, busca testigos que la ayuden a identificar al conductor imprudente.

"No suelo andar rápido y por suerte, no estaba con mis hijos", expresó en comunicación con Mejor Informado. En un momento, a la altura del radar en el primer puente -paralelo al Banco Provincia de Neuquén en el barrio Alta Barda-, Montecino bajó la velocidad y se encandiló por una luz repentina en su espejo retrovisor seguida de un fuerte impacto.

"Cuando me di cuenta que me habían chocado, ya estaba sobre la banquina y se me había dormido el brazo izquierdo", detalló. "No sé cómo volanteé para no caer al zanjón, sino la historia hubiera sido diferente", continuó preocupada.

El choque fue a las 23:05 el viernes 19 de febrero.

"Entre la polvareda vi a la camioneta tratando de maniobrar porque había reventado una cubierta por el choque. Era una Toyota Hilux blanca doble cabina con una insignia en la puerta, y se fue", dijo. Según estima su familia y la Policía, "es un vehículo de servicio de alguna petrolera o constructora".

Desde entonces, la Policía inició una investigación para encontrar al responsable, pero ésta se ha complicado más de lo esperado. Por ahora, no hay datos del vehículo porque los domos de la zona no funcionan y las cámaras de los radares no alcanzaron a captar la patente por lo rápido que iba. "En el video sólo se ve una luz que pasa", expresó.

El pórtico en Avenida Raúl Alfonsín no mide la velocidad ni hace fotomultas.

Por lo que pudo recopilar en base a otras cámaras de la ciudad, la camioneta siguió su curso por Ruta 7 hasta el semáforo que choca con la calle Salta. "Tenía dos opciones: dobló por Avenida del Trabajador o por calle Salta", dijo, y desde ahí, no saben nada más.

Busca ayuda en la comunidad

"F ue muy difí cil, yo quiero ser muy cuidadosa con lo que digo pero en estos casos que a mi me chocó la camioneta y huyó , no he recibido un apoyo considerable", lamentó. "S i esa camioneta matara a una persona, no podes mostrarle a una familia esa foto donde apenas se ven las luces", agregó.

Sin más opciones, Antonella acudió a la comunidad en busca de ayuda. "Les pido por favor que me ayuden a buscar testigos para poder realizar la denuncia porque me piden datos que yo no tengo", describe en sus redes.

"Por suerte la saqué barata, quiero mi auto de vuelta para seguir trabajando, no me importa hacer una denuncia", expresó. Por ahora, viene faltando a su trabajo hace una semana, toma más de siete pastillas por el dolor, se hace estudios constantes y pasa los días con un cuello ortopédico.

"Ahora hay una persona imprudente al volante que no le importa el prójimo. Se fue y dejó a una persona herida", dijo.

Quienes puedan ayudarla con alguna información pueden comunicarse con ella al 299 586-0332 o bien hablarle por el Facebook de Antonella Leiva Montecino.