¿Otra vez se viene la lluvia? nubes y calor para el Alto Valle

Las nubes y días inestables no cesarán en la región y este jueves 27 de marzo no será la excepción. Aunque las temperaturas siguen incrementándose paulatinamente de cara al fin de semana, el sol aún no saldrá para la región del Alto Valle. En Neuquén, aunque se espera un día nublado, las máximas llegarán a los 25º y las mínimas no bajarán de los 13º.

Con la llegada del atardecer la temperatura descenderá de manera abrupta y, aunque no hará frío extremo, se espera una tarde-noche fresca con la aparición de algunas ráfagas de viento que no pasarán los 30 km/h. En tanto la humedad seguirá estando presente en la región.

Para la noche se espera que el cielo se despeje, al menos por momentos, gracias al viento que soplará de forma intermitente. Una semana que terminará con el cielo gris en la región anticipando un sábado caluroso y de algunas lluvias aisladas.