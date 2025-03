Desesperante búsqueda en Roca: Se fue de la casa de su ex y no lo vieron más

Se inició el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Daniel Andrés Paillao de 42 años, quien fue visto por última vez el 28 de marzo alrededor de las 17 horas, cuando se fue de la casa de su expareja e hijos en calle 445, en Roca.

Según la denuncia que realizaron los hermanos, Paillao tiene una estatura de 1,60 metros, aproximadamente, contextura física robusto, tez morocha, color de ojos marrones, pelo lacio corte de color negro, barba tipo “chivita”. No posee ninguna seña particular o tatuajes y no tiene aros ni piercing.

Al momento de ausentarse vestía remera manga corta lisa color gris, pantalón largo de jeans color negro, zapatillas tipo deportivas de color negra de la cual se desconoce la marca.

Cualquier información, pidieron comunicarse con la comisaría más cercana, al 911 RN Emergencias o al teléfono de turno de Fiscalía (0298) 4231271.