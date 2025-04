Iba tan apurada que no pudo frenar y casi se la lleva puesta el tren en Neuquén

Una maniobra imprudente quedó registrada por vecinos de Neuquén y generó debate en las redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo la conductora de una camioneta no hizo caso a las campanas del Tren del Valle y quedó atrapada entre las vías y la barrera. Durante algunos segundos se generó tensión ante la posibilidad de que el vehículo sea impactado, algo que finalmente no ocurrió.

Tras la viralización del video se desató una serie de comentarios negativos contra la mujer: "Que bol...", "Deberían hacerle una multa", "¿Tan apurada que no podía esperar que pasen dos vagones?".

El hecho ocurrió en pleno centro, donde pese a la intensa lluvia de bocinas y alarmas del chofer del tren, la conductora estaba tan apurada que no pudo frenar. Lo que no se dio cuenta es que una vez que se bajan las barreras es imposible salir de allí. Igual de imposible es frenar el tren. Lo que no hay dudas es que si el vehículo hubiera sido al menos 5 centímetros más largo el accidente era casi seguro.

Por suerte, la conductora pudo salir ilesa de la situación, aunque seguro debió prender el aire acondicionado por el calor que le tocó vivir.

Los funcionarios neuquinos, ante estas situaciones-que suceden de manera reiterada y cotidiana en la ciudad- piden mayor respeto por las señas y normativas de tránsito y recuerdan que por algo existen.