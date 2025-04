Desregulación de Uber en Neuquén: un dueño de taxis avisó que no pagarían más impuestos

Este lunes, se conoció que el Concejo Deliberante dio un paso clave para la regulación del funcionamiento de las plataformas como Uber. Firmaron despacho para que el proyecto avance hacia las comisiones de Legislación y Hacienda, con lo cual para mayo o junio podría tener regularizada las aplicaciones. Alejandro Cavalotti, dueño de Taxis Avenida, mostró su descontento en AM550 La Primera.

"La competencia leal y legal es bienvenida, pero las plataformas no tienen un solo requisito como los nuestros. Nos quisieron meter por la ventana dos proyectos: uno inviable y otro maquillado", dijo en el programa "La Mañana es de La Primera" y agregó que el proyecto inviable se da porque "copian y pegan de otras ciudades, ni siquiera tienen el tupé de leer una ordenanza. Después discutimos si hacemos las cosas bien o mal, pero no podes matar un rubro".

Al mismo tiempo, aclaró que si se llega a desregular las plataformas de este tipo, "no hay ningún problema. No pagamos más impuestos, no usamos más reloj tarifario y que sea lo que Dios Quiera. Así, revientan el mercado".

A diferencia de otros servicios de transporte, como COLE, Cavalotti aclaró que ellos no tienen subsidios, como el que se colecta a través de la tasa al combustible, y que su tarifa es impuesta por el Concejo Deliberante.

La entrevista completa: