Neuquén creció por encima de la media nacional: las ventas en supermercados aumentaron casi 8% a precios constantes

La economía de Neuquén continúa exhibiendo indicadores positivos en medio de un escenario nacional marcado por fuertes contrastes. Según datos oficiales difundidos por la Dirección Provincial de Estadística y Censos, las ventas en supermercados registraron durante mayo de 2026 un incremento del 36,5% interanual a precios corrientes y del 7,8% a precios constantes, un desempeño que ubicó a la provincia por encima de la media nacional.

El dato refleja un crecimiento sostenido del consumo interno y acompaña el dinamismo económico que atraviesa Neuquén, impulsado principalmente por la actividad energética, las inversiones en infraestructura y el movimiento económico generado en distintas localidades del territorio provincial.

El consumo sigue creciendo en Neuquén

El informe elaborado sobre la base de la Encuesta de Supermercados del Indec y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén mostró que el ticket promedio de compra alcanzó los 59.199 pesos durante mayo, con una variación interanual del 32,7%.

El crecimiento de las ventas representa uno de los indicadores más observados para medir la evolución de la actividad económica y el poder de compra de los hogares. En este caso, el resultado confirma una recuperación del consumo que se mantiene por encima de los niveles nacionales.

El gobernador Rolando Figueroa destacó los números y aseguró que "los datos de mayo confirman que seguimos por el camino correcto".

Ventas totales a precios corrientes por grupo de artículos, composición porcentual - mayo 2026 - Foto: Neuquén Informa

Qué compran los neuquinos: los rubros con mayor participación

La composición de las ventas en supermercados mostró que los productos de almacén concentraron el mayor volumen de facturación, con el 25,3% del total. Detrás se ubicaron:

Carnes: 18,2%

Artículos de limpieza y perfumería: 12,7%

Lácteos: 8,9%

Electrónicos y artículos para el hogar: 8,1%

Bebidas: 8,1%

Otros productos: 6,7%

Verdulería y frutería: 5,1%

Panadería, indumentaria, calzado, textiles y comidas preparadas: 7%

Los números muestran que el gasto continúa concentrándose en productos esenciales, aunque también se observa una participación relevante de bienes durables y artículos para el hogar.

Impacto en las distintas regiones de la provincia

El crecimiento del consumo tiene efectos directos sobre el comercio, la logística y los servicios en las principales ciudades neuquinas. En Neuquén capital y el Alto Valle, la actividad comercial sigue beneficiándose del aumento del empleo y la circulación de ingresos vinculados al sector energético. En localidades de la cordillera, el movimiento turístico de la temporada invernal también contribuye a sostener la demanda.

Mientras tanto, en ciudades del interior y zonas productivas, el incremento de las ventas aparece como una señal positiva para pequeños comerciantes y proveedores locales, que encuentran mayores oportunidades en una economía provincial que continúa expandiéndose.

Los datos oficiales consolidan a Neuquén entre las provincias con mejor desempeño económico del país y refuerzan las expectativas de crecimiento para el segundo semestre de 2026.