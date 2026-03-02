El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa ofreciendo el Boleto Educativo, una credencial que permite a estudiantes porteños viajar de manera gratuita en colectivos, subtes y premetro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este beneficio está vigente durante el ciclo lectivo 2026, de lunes a viernes entre las 5 y las 00 horas.

El programa está destinado a alumnos de los niveles inicial, primario y secundario que cumplan con los requisitos establecidos. La gratuidad cubre hasta 50 viajes mensuales, con un máximo de 4 viajes diarios. Superados estos límites, se cobrará la tarifa habitual del transporte.

Es importante destacar que el beneficio está activo únicamente durante los días hábiles del ciclo escolar y no durante el receso invernal, ya que su objetivo es facilitar el traslado entre el hogar y la escuela.

Para acceder al Boleto Educativo por primera vez, los interesados deben realizar una inscripción que ya se encuentra abierta y puede efectuarse de forma online a través del sitio oficial del programa. Alternativamente, quienes no tengan el beneficio asociado a su tarjeta SUBE pueden registrarse en las sedes comunales habilitadas durante todo el año.

Requisitos y pasos para la inscripción

Antes de iniciar el trámite, es indispensable contar con una tarjeta SUBE nominada a nombre del estudiante. Esta tarjeta puede adquirirse o registrarse en puntos autorizados como estaciones o kioscos.

El proceso de inscripción consta de cuatro pasos fundamentales:

Ingresar a la página oficial del Boleto Estudiantil y seleccionar la opción 'Inscripción' para nuevos alumnos.

Validar el DNI del estudiante y completar un formulario con datos personales, CUIL, información escolar y una declaración jurada que acredite la condición de alumno regular.

Confirmar los datos ingresados y reservar un turno en la Sede Comunal correspondiente para presentar el DNI y la tarjeta SUBE. En este paso, el estudiante no debe asistir necesariamente, sino que puede hacerlo un padre o tutor.

Una vez aprobado, es necesario pasar la tarjeta SUBE por una Terminal Automática SUBE para activar el beneficio.

Los estudiantes que ya contaron con el Boleto Educativo en 2025 no necesitan realizar una nueva inscripción. Simplemente deben pasar la tarjeta SUBE por una Terminal Automática para renovar el beneficio, que se activará automáticamente desde el primer día de clases de 2026.

En caso de inconvenientes o para solicitar la baja del beneficio, el Gobierno de la Ciudad pone a disposición el teléfono 147 para asistencia.