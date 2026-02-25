La Municipalidad de San Martín de los Andes tomó la decisión de retener las tarjetas SUBE con beneficios o atributos especiales que sean utilizadas de forma irregular. En el último tiempo detectaron situaciones en las que personas que no eran los titulares viajaban, por ejemplo, con descuentos o también con el Boleto Estudiantil Gratuito.

Mediante la Disposición N° 37/2026, el Ejecutivo local estableció el procedimiento de control. La medida se enmarca en la normativa vigente del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y en las regulaciones del Ministerio de Transporte de la Nación, autoridad de aplicación del sistema. Según se detalla en los considerandos, las tarjetas SUBE que cuentan con beneficios son personales e intransferibles.

Quiénes serán los encargados de los controles

El texto autoriza al personal municipal que realice tareas de inspección a retener la SUBE cuando detecte su uso indebido, poniendo especial atención a casos vinculados a beneficios o atributos locales. Ese plástico retenido deberá ser retirado por su titular en la oficina correspondiente a partir del día hábil siguiente.

Siempre que se verifique ese uso incorrecto, procederán a la baja del beneficio durante el período en curso. A pesar de esto, se contempla la posibilidad de solicitar su restablecimiento para el período siguiente, además de permitir que el Departamento Ejecutivo otorgue excepciones cuando se puedan justificar.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que la iniciativa busca garantizar el uso correcto de los beneficios sociales y resguardar los recursos destinados al sistema de transporte urbano.