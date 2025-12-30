Durante toda una semana, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) acompaña tus compras para celebrar el Día de Reyes con una promoción especial. Del 1 al 6 de enero, se podrá acceder a financiación sin interés y descuentos de 10% en los rubros más elegidos para esta fecha.

Destacaron que abonando con tarjeta de crédito Confiable se puede comprar hasta en 12 cuotas sin interés y acceder a 10% de reintegro, sin tope. Además, pagando con alguna de las tarjetas de crédito Visa o MasterCard de BPN, se financia la compra en hasta 6 cuotas sin interés en todos los comercios adheridos.

Los rubros participantes son variados: Jugueterías, librerías, indumentaria, marroquinería, zapatería, artículos deportivos, computación, tecnología y bicicleterías. Participan comercios de toda la provincia de Neuquén y Río Negro que se encuentren adheridos al Club de Beneficios BPN y se hayan sumado a la campaña promocional.

Para consultar los comercios adheridos se puede ingresar en la web oficial del banco www.bpn.com.ar accediendo a la sección “Club de Beneficios” y seleccionando la campaña correspondiente. Por otra parte, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online, para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece.