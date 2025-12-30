¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Una ayuda al bolsillo para Reyes: BPN lanza una promoción especial para comprar regalos en Neuquén y Río Negro

El Banco Provincia del Neuquén ofrece cuotas sin interés en comercios adheridos, en la semana del 1 al 6 de enero. 

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 18:57
Participan comercios de toda la provincia de Neuquén y Río Negro que se encuentren adheridos al Club de Beneficios BPN.

Durante toda una semana, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) acompaña tus compras para celebrar el Día de Reyes con una promoción especial. Del 1 al 6 de enero, se podrá acceder a financiación sin interés y descuentos de 10% en los rubros más elegidos para esta fecha.

Destacaron que abonando con tarjeta de crédito Confiable se puede comprar hasta en 12 cuotas sin interés y acceder a 10% de reintegro, sin tope. Además, pagando con alguna de las tarjetas de crédito Visa o MasterCard de BPN, se financia la compra en hasta 6 cuotas sin interés en todos los comercios adheridos.

Los rubros participantes son variados: Jugueterías, librerías, indumentaria, marroquinería, zapatería, artículos deportivos, computación, tecnología y bicicleterías. Participan comercios de toda la provincia de Neuquén y Río Negro que se encuentren adheridos al Club de Beneficios BPN y se hayan sumado a la campaña promocional.

Para consultar los comercios adheridos se puede ingresar en la web oficial del banco www.bpn.com.ar accediendo a la sección “Club de Beneficios” y seleccionando la campaña correspondiente. Por otra parte, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online, para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece.

