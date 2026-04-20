Más de 250 estudiantes con los mejores promedios recibieron $450.000 como reconocimiento

En un acto de reconocimiento al compromiso con el estudio, gobernador Rolando Figueroa entregó un beneficio estímulo de $450.000 a 267 estudiantes de toda la Provincia, que egresaron el año pasado del secundario y obtuvieron los mejores promedios en instituciones educativas neuquinas.

La iniciativa forma parte del Plan Provincial Redistribuir Oportunidades Becas Gregorio Álvarez y destaca a los tres mejores promedios generales -se incluyen todos los años de cursada- de los egresados 2025 de cada institución educativa -CPEM y EPET- con planes de cinco y seis años. En el caso de las escuelas con planes para Jóvenes y Adultos, con una duración de tres y cuatro años, se premian los dos mejores promedios.

Luego de presentar a los estudiantes de diversas localidades neuquinas, el Gobernador destacó: “Tenemos que preparar a la juventud para lo nuevo que va a venir. Cuando ustedes sean profesionales, Neuquén va a ser otra provincia, porque vamos a sufrir muchos cambios y tenemos que desenvolvernos en un mundo muy competitivo”.

La ministra de Educación, Soledad Martínez destacó la importancia de generar espacios de encuentro con estudiantes para escuchar sus experiencias en la finalización de la escuela secundaria y en el inicio de sus trayectorias formativas. “Este encuentro es muy valioso, porque no solo venimos a presentar una política pública, sino también a escucharlos. Nos interesa conocer cómo están transitando este nuevo camino, porque sus experiencias son fundamentales para seguir mejorando nuestras decisiones”, expresó.

En este contexto, la ministra puso en valor el programa de becas Gregorio Álvarez, con la convicción de que es una herramienta concreta para acompañar las trayectorias educativas. Al respecto, manifestó que “estamos evaluando cerca de 30.000 solicitudes y eso habla de la magnitud de la demanda y de la responsabilidad que tenemos para garantizar que estas oportunidades lleguen a quienes más lo necesitan”.

Martínez comentó que “esta beca reconoce el esfuerzo académico. Ustedes son los tres mejores promedios de sus escuelas y eso no es casualidad: es resultado de la dedicación, constancia y también del acompañamiento de sus familias. Para nosotros es muy importante poder reconocer ese recorrido y ponerlo en valor”.

Por su parte, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó que desde el Gobierno “se impulsa una agenda integral de políticas públicas destinadas a acompañar a las juventudes”. Subrayó “la importancia de generar herramientas concretas que faciliten el acceso a la educación, como el Boleto Estudiantil Neuquino (BENG), destinado a quienes deben trasladarse hasta 250 kilómetros para continuar sus estudios”.

Asimismo, señaló que uno de los ejes centrales de la gestión es el acompañamiento integral, no solo en lo académico sino también en lo personal, con “espacios de orientación joven y la disponibilidad de equipos interdisciplinarios con profesionales, incluyendo psicólogos, para brindar contención y asesoramiento”.

También puso en valor la creación del Espacio de Escucha Activa, “una iniciativa pensada para fortalecer la integración de quienes llegan a la Capital y generar redes de acompañamiento entre pares”.

Finalmente, la ministra remarcó la importancia de acercar estas políticas a través de canales accesibles y propuestas dinámicas, como la cuenta de Instagram NQN Joven, “donde se difunden programas, actividades y eventos destinados a las juventudes”. También destacó iniciativas vinculadas a la innovación y el deporte y concluyó que “nuestro compromiso es seguir construyendo políticas públicas con y para los jóvenes, garantizando espacios de participación, contención y desarrollo en toda la Provincia”.

Del acto también participaron la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi; la coordinadora de Políticas Socioeducativas y Equidad, Amalín Temi; el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy; la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende, y estudiantes de diversas localidades neuquinas.

El plan alcanza a las escuelas públicas de nivel medio de toda la Provincia; y es responsabilidad de los equipos de Gobierno y conducción remitir la información para que el beneficio pueda ser asignado. Como requisitos complementarios, los estudiantes deberán haber cumplido con un mínimo del 80% de asistencia; ser neuquinos o acreditar una residencia de cinco años o más en la Provincia, y tener como máximo 35 años.