Centro de Salud de Valentina Sur: avanza la ampliación y sigue la atención médica

La ampliación y remodelación del Centro de Salud de Valentina Sur continúa avanzando en la ciudad de Neuquén. La obra comenzó en diciembre de 2025 y demandará una inversión superior a los 1.100 millones de pesos, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención primaria en uno de los sectores con mayor crecimiento poblacional de la capital neuquina.

Los trabajos son coordinados por el Ministerio de Infraestructura, a través de la Secretaría de Obras Públicas, mientras que el Ministerio de Salud de Neuquén implementó un plan de contingencia para garantizar la atención médica durante toda la ejecución del proyecto.

Actualmente, los vecinos continúan accediendo a consultas médicas y de enfermería mediante un sistema de atención ampliada que funciona de 8 a 20, apoyado por dos tráilers sanitarios instalados en el predio de la comisión vecinal y actividades preventivas desarrolladas en la biblioteca popular del barrio.

La obra sumará nuevos consultorios y espacios de atención

La intervención contempla una remodelación estructural integral del edificio actual y una ampliación que permitirá incorporar nuevos servicios.

Entre las principales mejoras previstas se destacan:

Dos nuevos consultorios odontológicos

Un consultorio de atención general

Un consultorio exclusivo para Ginecología

Área independiente para Servicio Social

Salón de Usos Múltiples (SUM)

Nueva sala de espera

Sanitarios públicos adaptados

Mejoras en circulación interna

El objetivo es optimizar los circuitos de atención y ofrecer mejores condiciones tanto para los equipos sanitarios como para los pacientes.

Cómo funciona la atención mientras se realizan las obras

Debido a la magnitud de la remodelación, fue necesario liberar sectores completos del edificio para permitir el avance de los trabajos.

Para evitar interrupciones en el servicio, Salud instaló dos módulos sanitarios totalmente equipados en las inmediaciones de la comisión vecinal de Valentina Sur.

Además de la atención médica y de enfermería, continúan desarrollándose actividades de promoción de la salud, prevención y talleres comunitarios en la biblioteca barrial.

Según el esquema vigente, la atención se mantiene bajo la modalidad de Nodo de Atención Ampliada, una estrategia que el sistema provincial viene aplicando en distintos centros de salud de Neuquén.

Una inversión estratégica para fortalecer la atención primaria

La ampliación forma parte del plan provincial destinado a fortalecer el primer nivel de atención sanitaria.

La iniciativa busca resolver una mayor cantidad de consultas médicas dentro de los propios barrios, evitando derivaciones innecesarias a hospitales de mayor complejidad y mejorando la accesibilidad para las familias.

La inversión prevista supera los 1.100 millones de pesos, una cifra que ya había sido contemplada durante el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno provincial.

El crecimiento de Valentina Sur aumenta la demanda sanitaria

La ampliación del centro de salud se desarrolla en paralelo con otras obras de infraestructura que transforman el barrio.

Durante los últimos años, Valentina Sur sumó pavimento, redes de servicios y mejoras urbanas que acompañan el crecimiento demográfico del sector.

Ese crecimiento incrementó la demanda de consultas médicas, controles preventivos, atención odontológica y servicios de salud sexual y reproductiva, lo que convirtió a la ampliación del centro sanitario en una de las obras más esperadas por los vecinos.

Qué cambiará cuando finalice la remodelación

Una vez terminada la obra, el Centro de Salud de Valentina Sur contará con mayor capacidad operativa y mejores condiciones para el trabajo interdisciplinario.

La incorporación de nuevos consultorios permitirá ampliar prestaciones y reducir tiempos de espera, mientras que el SUM será utilizado para actividades comunitarias, capacitaciones y programas de prevención.

Además, el espacio específico para Servicio Social fortalecerá los abordajes territoriales vinculados a problemáticas familiares, educativas y de salud comunitaria.