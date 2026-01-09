MAO es una empresa neuquina dedicada al desarrollo inmobiliario y a la construcción de viviendas, creada con un objetivo claro: brindar soluciones reales y accesibles para que más familias puedan cumplir el sueño de la casa propia y proyectar su futuro en la provincia de Neuquén. Desde la empresa sostienen que el acceso a una vivienda digna es la base para el crecimiento, el desarrollo familiar y la construcción de estabilidad a largo plazo dentro de la comunidad.

La propuesta de MAO se apoya en un modelo integral que combina inmobiliaria y construcción, lo que permite acompañar a cada cliente durante todo el proceso. Desde la elección del lote hasta la planificación, el asesoramiento personalizado y la concreción final de la vivienda, el trabajo se realiza de manera cercana, clara y transparente. La empresa destaca que cada familia tiene necesidades y realidades diferentes, por lo que cada proyecto se analiza y adapta a las posibilidades económicas de quienes confían en su propuesta.

Uno de los principales objetivos de MAO es que las familias puedan dejar de alquilar y acceder a su vivienda a un buen precio, con alternativas pensadas para el contexto actual y con una visión a futuro. En ese sentido, desarrollan proyectos funcionales, eficientes y adaptables, priorizando la calidad constructiva, el uso responsable de los recursos y una planificación inteligente que permita ampliar o mejorar la vivienda con el paso del tiempo.

MAO es una empresa profundamente comprometida con el crecimiento local y el desarrollo urbano responsable. Con un fuerte arraigo en Neuquén, conoce el territorio, su gente y sus desafíos y apuesta a que más familias puedan quedarse, crecer y desarrollarse en la provincia, sin necesidad de buscar oportunidades en otros lugares. Desde la empresa remarcan su convicción en el potencial de Neuquén y trabajan para acompañar ese crecimiento de forma ordenada y sustentable.

La confianza, la responsabilidad y la transparencia son valores centrales que guían cada uno de los proyectos y las relaciones que MAO construye. Cumplir con lo prometido, respetar los tiempos acordados y cuidar cada detalle forma parte de su identidad, entendiendo que detrás de cada obra hay una historia, un esfuerzo y una ilusión familiar. Para MAO, construir viviendas es mucho más que levantar estructuras: es acompañar historias de vida.

Además a través de sus desarrollos y obras, la empresa genera trabajo genuino, impulsando la economía local y brindando oportunidades laborales a trabajadores, profesionales, proveedores y emprendedores de la región. Desde MAO sostienen que una empresa crece verdaderamente cuando lo hace junto a su comunidad, generando empleo, oportunidades y desarrollo para más personas. Con una mirada puesta en el futuro, la empresa continúa creciendo de manera responsable, construyendo oportunidades, fortaleciendo el desarrollo urbano y transformando proyectos en hogares reales que hoy y mañana forman parte del crecimiento de Neuquén.

MAO – Inmobiliaria & Construcciones

Teléfono: 2995-499100

Redes sociales: @MAOLOTEOS

Dirección: Intendente Carro 290, esquina Misiones, Neuquén Capital

Correo electrónico: maoloteos2021@gmail.com