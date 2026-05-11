800 personas se inscribieron a la línea de créditos hipotecarios que habilitó la Provincia

El programa Neuquén Habita superó los 800 preinscriptos en sus primeras 48 horas de vigencia. La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, resaltó que "a priori cumplirían con todos los requisitos", y dijo que "en la ciudad de Neuquén, ya superamos el 30% de esas 800 solicitudes".

"Ahora comienza el trabajo de IPVU, ADUS y del Banco para que podamos analizar la situación crediticia de cada neuquino", agregó Bertoldi, que acompañó al gobernador Rolando Figueroa durante la apertura de sobres de la licitación para la construcción de 42 viviendas en Neuquén.

La iniciativa dispone de 4.000 créditos iniciales -con proyección de extenderse a 6.000 según la demanda- financiados enteramente con recursos del Estado. Se trata de préstamos no bancarios diseñados para sectores que no acceden al mercado tradicional. Financian el 100% de la obra en plazos de hasta 20 años, con cuotas que no superarán el 30% de los ingresos familiares.

Las líneas de financiamiento corresponden a construcción (hasta 150 millones de pesos con un ingreso familiar requerido de 2.600.000 pesos; y ampliación y refacción (hasta 75 millones de pesos y un ingreso requerido de 950.000 pesos).

Requisitos y postulación



Los aspirantes deben tener entre 18 y 65 años, ser titulares de un inmueble con escritura y estar inscriptos en el Ru.Pro.Vi. No deben registrar deudas financieras irregulares ni figurar en los registros de deudores alimentarios o de violencia de género. Los funcionarios de la planta política pura quedan excluidos del beneficio.

A través del simulador, las personas interesadas pueden ingresar sus datos y conocer si se encuentran dentro de los parámetros establecidos para acceder a los créditos, además de calcular montos aproximados de cuotas y financiamiento.



