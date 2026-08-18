Después de meses con los canales prácticamente en silencio, este martes el agua vuelve a correr por las arterias que sostienen buena parte de la producción del Alto Valle. A partir de las 10 se abrieron las compuertas del Dique Ingeniero Ballester y quedará oficialmente inaugurada la temporada de riego 2026-2027, luego de una evaluación de los trabajos de mantenimiento y reparación realizados durante el invierno.

Desde el Dique Ballester comenzará el ingreso al canal principal y, de allí, el caudal irá avanzando progresivamente por los canales secundarios y terciarios. Por la distancia y el comportamiento del sistema, se estima que el agua tardará entre tres y cuatro días en llegar a las distintas localidades del Alto Valle Este.

El canal principal tiene aproximadamente 130 kilómetros de extensión y funciona como la gran columna vertebral del sistema de riego. Desde Barda del Medio, el agua se distribuye hacia la extensa superficie productiva que se extiende de oeste a este, alcanzando sectores de Villa Regina y Chichinales. El llenado será gradual y se espera que el sistema alcance su nivel operativo en un período de entre una semana y diez días.

El parate del invierno tuvo una razón concreta: durante estos meses se realizaron tareas de limpieza, mantenimiento, reparación de compuertas, acondicionamiento de soleras y desembanque de sectores críticos, trabajos que fueron evaluados antes de definir la fecha de reapertura.

Y la importancia del momento no es menor. Con el regreso del agua también vuelve a activarse la gran red que sostiene a la producción, justo cuando se aproxima el período de brotación primaveral de los frutales de pepita y carozo. Peras y manzanas, entre otras producciones, dependen de un sistema que hace más de un siglo transformó el paisaje de la región.