El Concejo Deliberante de Plottier aprobó una ordenanza que suspende de manera momentánea el sistema de fotomultas implementado por el municipio de Plottier desde fines de 2025.

La decisión se tomó luego de un fuerte reclamo de vecinos que denunciaron irregularidades en el funcionamiento del sistema y cuestionaron los montos de las multas.

La concejal Fernanda Esquivel, del espacio Comunidad, explicó que el malestar social fue creciendo en los últimos meses, lo que motivó la intervención del cuerpo legislativo.

“Las denuncias de los vecinos fueron creciendo. Al principio eran comentarios, pero después empezaron a presentar notas formales y comprobantes de las multas que les llegaban”, señaló en el programa Entretiempo de AM550 La Primera.

“El Concejo nunca aprobó un sistema de fotomultas”

Durante la investigación interna, los concejales detectaron que no existe una ordenanza específica que haya autorizado la implementación del sistema de cámaras.

Ese fue uno de los argumentos centrales para avanzar con la suspensión.

“Cuando empezamos a investigar descubrimos que no hay una ordenanza particular sobre fotomultas. Incluso le hicieron creer a la gente que el Concejo lo había aprobado, pero eso nunca sucedió”, afirmó Esquivel.

Según explicó la edil, los concejales se enteraron del sistema a través de una publicación en redes sociales del propio municipio en noviembre del año pasado.

“Nos anoticiamos igual que los vecinos, por la red social del municipio cuando anunciaron que el sistema empezaba a funcionar”, agregó.

Reclamos por multas altas y falta de transparencia

Uno de los principales cuestionamientos de los vecinos está relacionado con los montos de las sanciones y la falta de claridad en los procedimientos.

De acuerdo con la información recibida por los concejales:

Algunas multas superaban los $400.000 .

Hubo versiones de sanciones cercanas a $2 millones .

Conductores recibieron diferentes montos por la misma infracción.

En Plottier, el sistema detecta actualmente solo dos infracciones:

Cruzar el semáforo en rojo .

Invadir la senda peatonal.

Sin embargo, los vecinos denunciaron que en algunos sectores ni siquiera está correctamente señalizada la senda peatonal.

Un sistema tercerizado y con dudas sobre su contratación

Otra de las preocupaciones planteadas por los concejales es que el sistema no sería operado directamente por el municipio, sino por una empresa tercerizada.

Según Esquivel, el Concejo solicitó información al Ejecutivo municipal para conocer:

Qué empresa administra el sistema.

Cómo fue contratada (licitación, contrato o convenio).

Qué organismo nacional habilitó el funcionamiento de las cámaras.

Hasta el momento, el pedido de informes no recibió respuesta oficial.

“No sabemos si fue una concesión, un contrato o un convenio. Eso también lo preguntamos en el pedido de informes”, indicó la concejal.

Qué pasará ahora con las fotomultas en Plottier

La ordenanza aprobada establece una suspensión momentánea del sistema, pero el proceso legislativo aún no terminó.

El intendente de Plottier tiene 10 días hábiles para decidir si promulga o veta la norma.

Si el Ejecutivo decide vetarla, la ordenanza volverá al Concejo Deliberante, donde los concejales podrán ratificarla con mayoría de votos.

Mientras tanto, las multas emitidas podrían quedar sujetas a revisión o impugnación si se comprueba que el sistema no cumplía con los procedimientos legales previstos por la normativa nacional de tránsito.

La entrevista completa: