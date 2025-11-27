Un choque conmocionó a Plottier este jueves por la tarde. Cerca de las 14 una motocicleta Skúa 150cc, donde se trasladaba una mujer de 24 años junto con su hijo de 5, impactó a una ciclista, también de 24 años. El incidente ocurrió en Avenida del Trabajo en cercanías al ingreso del barrio 108 Viviendas.

El Comisario Inspector Nicolás Corzo, coordinador operativo Dirección Tránsito Neuquén, detalló que ambos vehículos circulaban en la misma dirección cuando la ciclista giró bruscamente a la izquierda. Esto provocó que la motociclista colisionara con el rodado e inmediatamente derrapó, impactó un puente peatonal que hay en el sector, y terminó junto con el niño dentro de un desagüe.

Las personas que circulaban por el lugar inmediatamente acudieron a socorrer tanto a la ciclista como a la mujer que quedó tendida en el agua junto a su hijo. El Comisario Inspector Corzo destacó que el servicio de emergencia concurrió rápidamente al lugar, y al constatar la gravedad de las lesiones, trasladaron inmediatamente al hospital local a la mujer que conducía la moto y a su hijo.

Horas más tarde, desde el nosocomio informaron el fallecimiento del menor debido a un traumatismo de cráneo grave. Tras esta noticia, desde la Policía de Neuquén dieron intervención al Ministerio Público, donde la fiscal Lucrecia Sola determinó que se realicen pericias para determinar la mecánica del hecho.

Corzo también detalló que inmediatamente producida la colisión se realizó el test de alcoholemia a ambas mujeres, el cual dio negativo. Además, en el lugar se encontraron dos cascos y se buscan las imágenes de un domo de seguridad cercano.