El prosecretario de la comisión directiva de Acipan, Carlos Algueró, se refirió a las gestiones que la entidad viene realizando con la cooperativa CALF para abordar una de las principales preocupaciones del sector comercial: el costo de la energía eléctrica.

Durante una entrevista en el programa Panorama, que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias, Algueró explicó que el diálogo con la cooperativa permitió comprender mejor la composición de las facturas y los distintos actores que intervienen en la determinación de las tarifas.

En la entrevista con Agustín Amado, Carlos Algueró destacó el diálogo entre Acipan y CALF y adelantó proyectos conjuntos para fortalecer al comercio neuquino.

“Muchas veces uno ve el valor final de la factura y no entiende todos los costos que hay detrás. A veces se le atribuye toda la responsabilidad a CALF cuando en realidad hay otros componentes que no dependen de la cooperativa”, señaló.

En ese sentido, destacó que el encuentro con las autoridades de CALF fue positivo y abrió la puerta a proyectos conjuntos orientados a reducir costos para el comercio neuquino. Uno de los principales ejes de trabajo será la promoción de paneles solares para los comercios. La propuesta apunta a facilitar el acceso a esta tecnología mediante sistemas de financiamiento que permitan a los usuarios generar su propia energía e incluso compensar o vender los excedentes. “Es un lindo proyecto que puede llegar a bajar costos y hacer una ciudad más amigable en términos energéticos”, afirmó. Además, remarcó la importancia de avanzar en capacitaciones sobre eficiencia energética para que los comerciantes puedan optimizar consumos y reducir gastos operativos.

Entre las iniciativas analizadas se encuentran la incorporación de energía solar en comercios y una plataforma digital para fomentar las compras locales.

Algueró también consideró necesario analizar los distintos cargos que se incorporan a las facturas de electricidad y planteó la posibilidad de impulsar políticas que permitan reducir el costo de la energía en Neuquén. “Somos una provincia productora y sería importante discutir alternativas para que la energía sea más económica. Pero eso requiere una decisión política que debe tomar la Provincia o los municipios”, sostuvo.

Por otra parte, el dirigente adelantó que Acipan trabaja en el desarrollo de una plataforma digital zonal destinada a fortalecer el comercio local. Según indicó, la herramienta podría estar disponible en aproximadamente 60 días y permitirá que negocios de todos los tamaños publiquen y promocionen sus productos. “La idea es que cualquier comercio tenga un espacio para ofrecer lo que vende y generar un diferencial en los mercados locales. Hay que fomentar la compra local”, concluyó.