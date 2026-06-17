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Energía e innovación

Acipan y CALF acordaron trabajar en conjunto para impulsar el desarrollo del comercio neuquino

Carlos Algueró, prosecretario de la Cámara de Comercio, aseguró que existe diálogo con la cooperativa CALF para buscar alternativas que ayuden a reducir los costos energéticos del sector

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Miércoles, 17 de junio de 2026 a las 14:58
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Desde Acipan señalaron que el trabajo coordinado con CALF permitirá impulsar herramientas para reducir costos y mejorar la competitividad de los comercios.

El prosecretario de la comisión directiva de Acipan, Carlos Algueró, se refirió a las gestiones que la entidad viene realizando con la cooperativa CALF para abordar una de las principales preocupaciones del sector comercial: el costo de la energía eléctrica.

Durante una entrevista en el programa Panorama, que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias, Algueró explicó que el diálogo con la cooperativa permitió comprender mejor la composición de las facturas y los distintos actores que intervienen en la determinación de las tarifas.

En la entrevista con Agustín Amado, Carlos Algueró destacó el diálogo entre Acipan y CALF y adelantó proyectos conjuntos para fortalecer al comercio neuquino.

“Muchas veces uno ve el valor final de la factura y no entiende todos los costos que hay detrás. A veces se le atribuye toda la responsabilidad a CALF cuando en realidad hay otros componentes que no dependen de la cooperativa”, señaló.

En ese sentido, destacó que el encuentro con las autoridades de CALF fue positivo y abrió la puerta a proyectos conjuntos orientados a reducir costos para el comercio neuquino. Uno de los principales ejes de trabajo será la promoción de paneles solares para los comercios. La propuesta apunta a facilitar el acceso a esta tecnología mediante sistemas de financiamiento que permitan a los usuarios generar su propia energía e incluso compensar o vender los excedentes. “Es un lindo proyecto que puede llegar a bajar costos y hacer una ciudad más amigable en términos energéticos”, afirmó. Además, remarcó la importancia de avanzar en capacitaciones sobre eficiencia energética para que los comerciantes puedan optimizar consumos y reducir gastos operativos.

Entre las iniciativas analizadas se encuentran la incorporación de energía solar en comercios y una plataforma digital para fomentar las compras locales.

Algueró también consideró necesario analizar los distintos cargos que se incorporan a las facturas de electricidad y planteó la posibilidad de impulsar políticas que permitan reducir el costo de la energía en Neuquén. “Somos una provincia productora y sería importante discutir alternativas para que la energía sea más económica. Pero eso requiere una decisión política que debe tomar la Provincia o los municipios”, sostuvo.

Por otra parte, el dirigente adelantó que Acipan trabaja en el desarrollo de una plataforma digital zonal destinada a fortalecer el comercio local. Según indicó, la herramienta podría estar disponible en aproximadamente 60 días y permitirá que negocios de todos los tamaños publiquen y promocionen sus productos. “La idea es que cualquier comercio tenga un espacio para ofrecer lo que vende y generar un diferencial en los mercados locales. Hay que fomentar la compra local”, concluyó.

 

 

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